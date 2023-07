Frankfurt: Priorität für Schulbau

Von: Sandra Busch

Im Lyoner Quartier wird immer noch gebaut und es werden Kitas und Schulen gebraucht. © Rolf Oeser

Alle wollen schnell neue und sanierte Schulen. In ihren Haushaltsanträgen sehen das alle Fraktionen vor. In Niederrad werden gerade besonders dringend neue Schulen und Kitas benötigt.

Für die CDU gibt es viele Punkte im Haushaltsentwurf, „die nicht zusammenpassen“, kritisierte Stadtverordnete Sara Steinhardt am Montagabend im Bau- und Bildungsausschuss. So seien etwa keine Mittel in den Haushalt – der nächste Woche Donnerstag im Stadtparlament beschlossen werden soll – eingestellt worden, „für Sachen, die versprochen sind“. Etwa für die Einmal-Zahlungen für Tagesfamilien in diesem Jahr, für das kostenlose letzte Krippenjahr. „Es gibt dafür keine zusätzlichen Mittel“, sagte Steinhardt.

Aber das kürzlich eingeführte kostenlose letzte Krippenjahr ist der CDU ohnehin ein Dorn im Auge. Überhaupt die ganze Entgeltfreiheit für Kinderbetreuung ab zwei Jahren bis zum Schuleintritt. Das alles möchte die CDU wieder abschaffen und hat einen entsprechenden Etatantrag zu dem Thema gestellt. Statt nach dem Gießkannenprinzip auszugeben, könne das Geld eingespart und für anderes verwendet werden“, sagte Steinhardt. Etwa für Bauunterhaltung von Schulen. „Der Sanierungsstau muss mal angegangen werden.“

Das will die Koalition tun, „wir wollen eine Schulbaugesellschaft ermöglichen“, sagte SPD-Stadtverordnete Sylvia Kunze. Die soll das Bauen und Sanieren von Kitas und Schulen schneller vorantreiben. Ein Etatantrag der Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt sieht 140 000 Euro für die Erstellung eines Konzepts vor.

Schnell gebaute Kitas und Schulen wünscht man sich auf jeden Fall in Niederrad an der Friedrich-Fröbel-Schule. Die derzeitigen Einrichtungen im Stadtteil stünden „vor dem Kollaps“, sagte eine Elternbeirätin der Schule im Ausschusses. 200 Familien warteten auf eine Hortplatz, an der Grundschule würde es immer weitere Container geben. „Aber keinen Platz mehr für Freiraum und Pause.“ Die Friedrich-Fröbel-Schule sei inzwischen mit 475 Schülerinnen und Schülern die größte Grundschule Frankfurts – Tendenz steigend, da im Lyoner Quartier noch gebaut werde.

Ewig Schulstandort gesucht

Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) sagte, dass es derzeit bei vier Liegenschaften im Stadtteil gut aussehe, eine Kita zu installieren. „Ich bin guter Dinge, dass wir das hinbekommen.“ Für eine neue Grundschule im Stadtteil habe man lange nach einem Standort gesucht, 16 Liegenschaften geprüft. Aber keine war geeignet. Nun müsse man doch wie ganz ursprünglich mal geplant im Siedlungsbeschränkgungsbereich bauen. Im Haushalt habe sie Mittel für die „Schulbauoffensive“ angemeldet, „Fröbel-Schule und eine neue Schule im Lyoner Quartier haben da oberste Priorität.“