Frankfurt: Preis soll Zusammenarbeit in Region stärken

Von: Christoph Manus

Axel Wintermeyer hat sich nach Ansicht der Wirtschaftskammern sehr um die Metropolregion Frankfurt verdient gemacht, © Hessische Staatskanzlei

Die Wirtschaftskammern in der Metropolregion wollen eine Auszeichnung für Initiativen verleihen, die sich um die regionale Identität verdient machen. Einen Preisträger gibt es schon.

Die von den Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern in der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main getragene Initiative „Perform“ will künftig jährlich einen „Preis der Metropolregion“ verleihen. Das hat sie am Montag beim Tag der Metropolregion in den Räumen der Frankfurter IHK bekanntgegeben. Ausgezeichnet werden soll jeweils ein Projekt oder eine Initiative, die sich durch interkommunale oder länderübergreifende Zusammenarbeit im Gebiet auszeichnet, das sich von Bingen bis Miltenberg vom Neckar bis hinter Gießen erstreckt, und den Gedanken der regionalen Identität verinnerlicht hat.

Susanne Haus, Präsidentin der Handwerkskammer Frankfurt/Rhein-Main, sprach von einem wichtigen Schritt, um die Vielfalt und Innovationskraft der Metropolregion zu würdigen. Symbolisch wurde der Chef der hessischen Staatskanzlei, Axel Wintermeyer (CDU), bereits am Montag für seine Verdienste für die Entwicklung der Metropolregion ausgezeichnet.

Wintermeier hatte als Vorsitzender des Strategieforums Frankfurt/Rhein-Main vor gut einem Jahr die Erstellung eines bundesländerübergreifenden Mobilitätskonzepts angekündigt. Nun berichtete er in Frankfurt, eine erfahrene Bietergemeinschaft habe nach europaweiter Ausschreibung mit der Arbeit begonnen und werde das Konzept bis Ende kommenden Jahres vorlegen.

Matthias Martiné, Präsident der IHK Darmstadt/Rhein-Main-Neckar, warf der Politik vor, die Leistungen der Industrie als „zuverlässiger Gewerbesteuerzahler und guter Arbeitgeber“ nicht ausreichend zu würdigen. Er forderte nach Mitteilung der Kammern unter anderem eine flächendeckend leistungsfähige digitale Infrastruktur und mehr Flächen für die Industrie.