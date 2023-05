Frankfurt: Präventionskampagne am Straßenrand

Von: George Grodensky

Simone Mann (links) freut sich über viel Platz auf dem Testrad, Verkehrserzieherin Nadja Herrmann erläutert. © Rolf Oeser

Polizei klärt am Grüneburgpark über Abstände auf, die Autos beim Überholen von Fahrrädern halten sollen.

Die Versuchsanordnung ist vielversprechend. Zwischen Wiesenau und Myliusstraße liegen zwei Polizeikräfte auf der Lauer, überwachen, ob sich Autofahrerinnen und Autofahrer auf dem Grüneburgweg korrekt verhalten, wenn sie Radfahrerinnen und Radfahrer überholen. Seit April 2020 gelten dafür nämlich neue Regeln: Innerorts müssen die Autos eineinhalb Meter Abstand zum Zweirad halten, außerorts sogar zwei Meter. Das ist recht viel. Das verdeutlicht der weitere Versuchsaufbau.

Wer gegen die Abstandsregeln verstößt, wird ein paar Meter weiter hinausgewunken und zwischen Palmengarten und Grüneburgweg zum ehemaligen Verkehrsgarten gelotst. Dort folgt die Standpauke, aber auch eine Visualisierung. Eine Rad hat die Polizei dort aufgebaut, einen Streifenwagen daneben gestellt, dazwischen eineinhalb Meter roten Teppich ausgerollt.

Heute soll die Standpauke aber mild ausfallen, versichert Einsatzleiter Lutz Fehrer. „Wir sind hier für Prävention und Aufklärung.“ Nur wenn jemand frech werden sollte, und das würden Frankfurterinnen und Frankfurter zuweilen, kennt Fehrer seine Pappenheimer. Dann würde ein Bußgeld fällig. 30 Euro für den Abstandsverstoß, wenn es dabei eine konkrete Gefährdung gegeben hätte, 80 Euro. Bei Schaden 100 Euro plus einen Punkt im Verkehrssündenregister.

Nur: So toll der Versuchsaufbau auch ist, an diesem Tag verhalten sich die Autofahrerinnnen und -fahrer vorbildlich. Nach fünf Minuten hat noch keiner regelwidrig überholt, nach zehn Minuten auch nicht. Das Kontrollteam am Palmengarten fängt darum an, Radfahrende zu ermahnen, sie dürften dort nicht gegen die Einbahnstraße fahren. „Das ist nur mit Zusatzschild möglich, für Fahrräder freigegeben“, sagt ein Polizist ernsthaft. „Deswegen stehen Sie hier?“, fragt ein Mann entgeistert. „Nein“, antwortet freundlich eine Polizistin. „Aber wenn wir hier schon stehen, können wir auch nicht wegschauen.“ Immerhin bewahre sie den Mann so vor einem Bußgeld oder schlimmer, vor einem Unfall.

24 Ermahnungen sind es nach 70 Minuten. Die meisten Adressaten sind einsichtig, sie hätten halt gedacht, in Frankfurt seien alle Einbahnstraßen frei für Radverkehr. Aber nicht, wenn sie so eng sind wie der Grüneburgweg. Was wohl auch der Grund ist, warum niemand gegen die Abstandsregeln beim Überholen verstößt, weil eben niemand sich traut zu überholen, so Lutz Fehrer.

Er ist inzwischen mit seinem Team dazu übergegangen, „ereignisunabhängig“ Autofahrende zu informieren. Wer gerade Zeit und Lust habe, kann sich am Verkehrsgarten schlau machen. Über Abstand und Anstand im Verkehr. Johann, Besuch von außerhalb, findet das gut. Der Abstand sei tatsächlich sehr groß, er könne sich vorstellen, dass er das letzte Mal beim Überholen vielleicht nicht ganz so viel Abstand gehalten habe. Er findet es auch gut, mal die andere Perspektive zu sehen. Selber fahre er nicht mehr Rad, „zu gefährlich“. Denn: „Ein Auto verzeiht die Fehler der anderen.“ Oft und gerne radelt dagegen Simone Mann. Allerdings gäbe es Stellen, an denen sie lieber absteige und auf dem Bürgersteig schiebe, weil sich dort keiner an Überholabstände halte, „Man spürt richtig, wie das Auto vorbeischießt.“