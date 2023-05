Frankfurt: Präsent auf der Bühne

Von: Andreas Hartmann

Der syrische Schauspieler Muawia Harb spielt seit vielen Jahren beim Theater Willy Praml. Jetzt feiert das Zwei-Personen-Stück Kolonos im Studio Naxos Premiere. © Monika Müller

Der syrische Schauspieler Muawia Harb hatte nach der Flucht die Hoffnung fast aufgegeben, je wieder Theater zu spielen – doch der große Regisseur Willy Praml gab ihm eine Chance

Der syrische Schauspieler Muawia Harb hatte nach der Flucht nach Deutschland die Hoffnung schon fast aufgegeben, je wieder auf der Bühne zu stehen. Er habe viele Bewerbungen an Theater geschrieben, berichtet der heute 35-Jährige, der 1987 in Damaskus zur Welt kam. Dort hat er auch vier Jahre lang Schauspiel studiert, in Syrien in vielen klassischen Stücken mitgespielt. 2014 kam er nach Kassel, lebte mehrere Jahre lang dort, zunehmend frustriert.

„Alle haben mir gesagt, dass ich keine Chance hätte ohne akzentfreies Deutsch. Ich solle es aufgeben und etwas anderes machen. Aber das wollte ich nicht“, erzählt er im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau.

Dass er heute doch wieder Theater spielen kann – und auch viele Rollen in großen Stücken von Hölderlin, Kleist oder Heine übernimmt –, das verdankt Harb dem großen Frankfurter Theatermann Willy Praml, der ihn für seine gleichnamige Bühne in der Naxoshalle engagierte. Seit 2017 hat er dort einen festen Vertrag und ist sicher eines der markantesten Mitglieder des Ensembles. Und ja, sprechen darf er selbstverständlich auch.

Das ist offenbar nicht selbstverständlich, wie Theaterregisseur Michael Weber, Pramls Nachfolger in der Naxoshalle, berichtet. „Wir hatten grade auch noch einen zweiten syrischen Schauspieler hier im Ensemble, der zwar drei Jahre lang an einem großen deutschen Stadttheater engagiert war, aber in dieser Zeit keine einzige Sprechrolle übernehmen durfte. Er war immer nur der stumme Diener“, sagt Weber. Das sei für ihn ein Skandal.

Schaut man sich um in deutschen Theatern, dann stehen dort nur sehr wenige Nicht-Muttersprachler:innen auf der Bühne. „Ich kenne nur noch einen weiteren syrischen Schauspieler, der nicht Muttersprachler ist und in Deutschland Theater spielt“, berichtet Harb. Der habe aber kein festes Engagement. Vor allem im Fernsehen sind Rollen für Migrantinnen und Migranten immer noch klischeebeladen. Das Theater Willy Praml ist da eine große Ausnahme.

Das Stück Kolonos mit Muawia Harb und Camilla Fiumara in der Regie von Simon Möllendorf feiert seine Premiere am Samstag, 13. Mai , im Studio Naxos, Waldschmidtstraße 19, in Frankfurt.

In Deutschland auf der Bühne zu stehen, das sei anfangs sehr schwer gewesen. „Ich habe gleich mit Kleist und Lessing angefangen und erst mal gar nichts verstanden“, sagt er. „Aber ich liebe diese schöne Sprache.“ Grade probt er unter der Regie Michael Webers den „Prinz von Homburg“ von Kleist.

An diesem Samstag feiert ein neues Zwei-Personen-Stück mit Muawia Harb im Studio Naxos Premiere. Die Performance „Kolonos“ bezieht sich auf das antike Drama „Ödipus auf Kolonos“ des Sophokles, der blind und verzweifelt vor den Trümmern seines Lebens steht.

Darin hat Muawia Harb ausnahmsweise auch keine Sprechrolle, ist aber körperlich sehr präsent. Auf dem Plakat posiert er mit gewaltigem nackten Oberkörper, seit Monaten nimmt der Schauspieler, der lange in der syrischen Rugby-Nationalmannschaft gespielt hat, für diese Performance Unterricht im Ringen. Viermal wird das Stück im Mai zu sehen sein.

In 18 Stücken hat Harb in den vergangenen sieben Jahren inzwischen gespielt. Das Theater sei ihm Heimat geworden, sagt er – und für das Theater Willy Praml ist er eine Bereicherung.

