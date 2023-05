Postbank schließt Filiale auf Frankfurter Zeil

Von: Christoph Manus

Teilen

Das Filialnetz der Banken in Frankfurt wird immer dünner. Nun macht die Postbank ihre Zweigstelle im früheren Karstadt an der Zeil dicht.

Frankfurt - Die Postbank-Filiale im Gebäude des Warenhauses Galeria (früher: Karstadt) an der Zeil in Frankfurt öffnet am 23. Mai zum letzten Mal. Das hat die Niederlassung der Deutschen Bank jetzt mitgeteilt. Das Warenhaus schließt Ende Juni. Dort soll von Ende August oder Anfang September an eine Filiale des Modehauses Aachener zu finden sein.

Die Postbank weist ihre Kund:innen auf Filialen am Goetheplatz in der Innenstadt und an der Saalburgallee in Bornheim hin, die ebenfalls das volle Angebot bereithielten. Für Post- und Paketdienstleistungen wiederum stehe eine Partner-Filiale der Deutschen Post an der Großen Friedberger Straße zur Verfügung.

Postbank: Auch andere Banken schließen in Frankfurt Filialen

Noch ist im früheren Karstadt-Gebäude an der Zeil in Frankfurt auch eine Filiale der Postbank zu finden. Doch die steht vor der Schließung. © Peter Jülich

Die Postbank hatte im vergangenen Jahr bereits ihre Filiale am Südbahnhof in Sachsenhausen geschlossen, was im Stadtteil auf viel Kritik gestoßen war. Auch andere Kreditinstitute dünnen ihr Filialnetz jedoch immer stärker aus. So sind derzeit von zehn Zweigstellen der Commerzbank in Frankfurt nur noch drei geöffnet. Drei der vorübergehend geschlossenen Standorte sollen zumindest perspektivisch wieder aufmachen, vier will die Bank dauerhaft schließen. Die Frankfurter Sparkasse hat die Zahl der Filialen in Frankfurt und Umgebung seit 2021 von 61 auf 47 reduziert. Bald sollen es 42 sein. (Christoph Manus)