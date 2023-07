Frankfurt: Politik statt Spielchen

Von: Christoph Manus

Teilen

Der neue Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef versteht sich eigentlich als Teamplayer. © Peter Jülich

Die Frankfurter Stadtpolitik sollte sich nicht wieder hauptsächlich mit sich selbst befassen. Schon deshalb sollte OB Mike Josef seine Personalentscheidung rückgängig machen.

Wann senkt die ABG die Mieten für Haushalte, die Anspruch auf eine Sozialwohnung haben, wie schon lange von der Koalition versprochen? Wird die Stadt Menschen, die in der Energiekrise in Not geraten sind, finanziell helfen? Bleibt es dabei, dass der Eintritt für den Zoo steigen soll? Das sind Fragen, die für die meisten Frankfurterinnen und Frankfurter deutlich wichtiger sind als die Dezernatsverteilung im Magistrat.

Mit seiner offenbar im Alleingang veranlassten Verfügung, den Verkehrsfachmann Wolfgang Siefert mit dem Gesundheitsdezernat zu betrauen und nicht die Sozialexpertin Elke Voitl (beide Grüne), hat Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) – der sich eigentlich als Teamplayer versteht – zwei Magistratsmitglieder und die Koalition vor den Kopf gestoßen. Und er kann den Grund für diese Entscheidung nicht einmal transparent erklären.

Noch schlimmer ist, dass nach der Ära Feldmann erneut eine Zeit droht, in der sich die Stadtpolitik mehr mit sich selbst befasst als mit ihrer Aufgabe, die Lebensverhältnisse in der Stadt zu verbessern. Verhindern lässt sich das wohl nur, indem Josef seine Entscheidung rückgängig macht. (Christoph Manus)