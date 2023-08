Frankfurt: Pläne für neue Wurstfabrik von Brandenburg auf Eis

Von: Christoph Manus

Teilen

Bei Wilhelm Brandenburg in Frankfurt, hier auf einer älteren Aufnahme, arbeiten laut Unternehmen etwa 1200 Menschen. © christoph boeckheler*

Die Großmetzgerei Brandenburg hat bisher nicht mit dem Bau einer großen neuen Produktion in Erlensee begonnen, sondern zögert. Das könnte sich auf den Standort Frankfurt auswirken.

Eigentlich wollte die Großmetzgerei Wilhelm Brandenburg schon 2022 in Erlensee (Main-Kinzig-Kreis) mit dem Bau einer neuen Zentrale und Produktionsstätte beginnen. Mit Beginn des dortigen Betriebs sollten die Wurstfabrik und die bisherige Zentrale im Frankfurter Stadtteil Fechenheim und die Produktion in Dreieich (Kreis Offenbach) schließen.

Doch nun könnten die bisher genutzten Produktionsstätten länger als angenommen erhalten bleiben. Denn die Pläne des zur Rewe Group gehörenden Unternehmens sind mindestens in Stocken geraten. Man habe schon im dritten Quartal 2021 damit begonnen, das Projekt „ergebnisoffen im Hinblick auf die ursprünglich zugrunde gelegten Annahmen der Markt- und Konsumentwicklungen zu überprüfen“, teilte Wilhelm Brandenburg am Dienstag auf FR-Anfrage mit. In enger Abstimmung mit den Gemeinden Erlensee und Bruchköbel arbeite man an einer nachhaltigen Nutzung des von Brandenburg erworbenen Grundstücks „innerhalb der Wertschöpfungskette der Rewe-Group“. Genauer wollte sich das Unternehmen auch auf Rückfragen noch nicht äußern. cm