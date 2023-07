Frankfurt: „Pippi Langstrumpf“- Darstellerin Inger Nilsson zu Besuch auf dem Lohrberg

Von: Kathrin Rosendorff

Das Meet & Greet mit Inger Nilsson (64), die als Kind als Pippi Langstrumpf berühmt wurde, in der Lohrberg-Schänke. Hier mit Sven Koch (44), der die Begleitung von FR-Gewinner Rainer Michelmann. © Michael Schick

Schauspielerin Inger Nilsson war am Samstag zu Gast bei Bernd Reisigs Talkshow „Bembel & Gebabbel“. Die 64-Jährige erzählt wie es ist die ewige Pippi Langstrumpf zu sein. Und warum sie mal eine Ratte gegessen hat. Vorab gab es ein Meet &Greet für die FR-Leserschaft.

„Das verschmitzte Lächeln ist das gleiche. Der Schalk blitzt ihr auch immer noch aus den Augen, wie als sie als Pippi Langstrumpf das Pferd hochgehoben hat“, sagt Rainer Michelmann. Der FR-Leser aus Bad Soden-Salmünster kann am Samstagabend immer noch kaum glauben, dass er vor wenigen Minuten in der Lohrberg-Schänke neben der schwedischen Schauspielerin Inger Nilsson gesessen und sogar mit ihr gesprochen hat. Er lässt sich auch sein T-Shirt signieren. „Das wird nicht mehr gewaschen, das hänge ich an die Wand“, sagt Michelmann. Der 65-Jährige ist wie er selbst sagt „Generation Pippi“ und einer der drei FR-Gewinner:innen (plus Begleitpersonen), die ein Meet & Greet mit Nilsson gewonnen haben.

Pippi Langstrumpf (Inger Nilsson) mit den FR-Gewinner:innen und deren Begleitungen: Karina Uhrig, Sabine Lube-Bode, Rainer Michelmann, Sven Koch und Susanne Baumann, (v.l.) © Michael Schick

Die mittlerweile 64-Jährige ist bis heute die bekannteste Darstellerin der Astrid-Lindgren-Heldin. Schon als „Pippi“ aus dem schwarzen Auto auf dem Lohrberg aussteigt, rennen Fans zu ihr, bitten sie um Fotos und Autogramme. Nilsson ist den Trubel um ihre Person gewohnt, erzählt sie beim Meet & Greet: „Das ist immer so, wenn ich in Deutschland bin.“ Sie lächelt und wirkt anfangs fast ein bisschen schüchtern. Der Dolmetscher betont, dass in Schweden alle sich duzen, außer, wenn man auf einen König oder eine Prinzessin trifft. „Also nennt sie Inger.“ FR-Gewinnerin Sabine Lube-Bode (65) aus Steinbach sagt: „Sie ist sehr authentisch, es ist toll, sie kennenzulernen.“ Als Kind fand sie toll, dass Pippi eben nicht diese typische, brave Mädchenrolle hatte „wie sonst alle in meiner Generation“. Dass „Pippi“ emanzipiert und mutig war, bewundert auch Bernd Reisig seit seiner Kindheit.

Unterschriebene Autogrammkarten von Inger Nilsson, die als Neunjährige zur Pippi wurde. © Michael Schick

Extra für seine Talkshow „Bembel und Gebabbel“ ist die Schwedin nach Frankfurt gereist. Dort sitzt sie später gegenüber von Bundesinnenministerin Nancy Faeser und trinkt den ersten Ebbelwei ihres Lebens. „Lecker“, so ihr Urteil. Nilsson ist neun Jahre alt, als sie Pippi wird. Sie erzählt, dass es im schwedischen Fernsehen einen Aufruf gab, sich zu bewerben. „Mein Vater hat ein Bild von mir eingeschickt. Meine Mutter regte sich auf, weil ich auf dem Foto Herpes am Mund hatte.“ Sie lacht. Trotz Herpes wird sie eingeladen und spielt zwischen 1969 und 1970 die Pippi.. Nervt es sie nicht, dass sie mit 64 immer noch als die Pippi gesehen wird, obwohl sie seitdem in vielen anderen schwedischen Filmen und auch in der deutschen TV-Serie „Der Kommissar und das Meer“ zu sehen war? „Ich freue mich, dass ich die Pippi gespielt habe, das soll man nicht bereuen. Bei den Dreharbeiten hätten wir nie gedacht, dass es so ein Erfolg werden würde. Über so viele Generationen hinweg. Das war ein Traum. Aber vielleicht kam der Traum etwas früh in meinem Leben.“ Reich wurde sie durch die Rolle nicht. Bis heute ist sie mit Annika (Marie Persson) und Tommy (Pär Sundberg) befreundet, und sie haben auch eine Whatsapp-Gruppe. „Beide leben in Spanien: Marie auf Mallorca, Pär unweit von Alicante.“ Reisig wird sie später damit überraschen, dass er den Dreien einen gemeinsamen Hotelaufenthalt auf Mallorca schenkt.

Der lustige Moment am Abend ist, als Inger Nilsson erzählt, wie sie in der schwedischen Version des Dschungelcamps eine Ratte aß. „Die war noch roh. Der Schwanz war auch noch dran“, fügt sie an und lächelt. Ein bisschen Pippi steckt noch in ihr.