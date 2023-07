Frankfurt: Peter und Zübeyde Feldmann vor Gericht

Von: Sandra Busch

Zübeyde Feldmann beim Prozessauftakt im April: 13 500 Euro hat sie für den Minijob kassiert.

Ex-Oberbürgermeister Peter Feldmann und seine Noch-Ehefrau Zübeyde standen am Montag vor Gericht. Aber nicht im selben Gerichtssaal.

Die Feldmanns sitzen an diesem Tag beide vor Gericht – aber in getrennten Sälen. Zübeyde Feldmann muss sich am Montag in Sitzungssaal 4 wegen Beihilfe zur Untreue vor dem Amtsgericht verantworten, ihr Noch-Ehemann Peter Feldmann hat nur eine Tür weiter in Sitzungssaal 5 eine Verhandlung. Begegnet sind sich die Feldmanns auf den Fluren in Gebäude E aber nicht: Ihre Verhandlung begann um neun, seine um zehn Uhr.

Beim Ex-Oberbürgermeister geht es in dem Zivilprozess um Geld. Der Anwalt, der Feldmann beim Korruptionsprozess im vergangenen Jahr vertreten hat – Feldmann wurde schuldig gesprochen und ist in Revision gegangen – hat nun geklagt und trifft seinen Ex-Mandanten zur Güteverhandlung vor Gericht. Streitpunkt ist das Honorar. Feldmann hat bisher nur einen Bruchteil von den Honorarforderungen von mehr als Hunderttausend Euro gezahlt. Es geht viel um „Männerehre“ bei dieser Verhandlung, um Handschläge – und dass man „sich tief in die Augen geblickt“ habe. Aber man ist sich uneins, was dabei in Zahlen als Honorar vereinbart wurde. Am Ende findet sich vor Gericht schließlich eine Einigung, Feldmann muss weniger als die Hälfte der Forderung zahlen.

Bei Zübeyde Feldmann geht es nicht um Handschläge, sondern um unterschriebene Verträge. Genauer um einen Minijob als Betreuerin beim Förderverein des Wiesbadener AWO-Pflegezentrums Robert-Krekel-Haus. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, von November 2014 bis April 2017 Geld für den Minijob – insgesamt 13 500 Euro – bekommen zu haben, ohne je dafür gearbeitet zu haben. Für die Staatsanwaltschaft ein Scheinvertrag, mit dem ihr ein zusätzlicher Gehaltsbestandteil verschafft werden sollte. Sie hatte zum selben Zeitpunkt einen 30-Stunden-Vertrag mit der AWO als Trainee abgeschlossen.

Bereits vergangene Woche hatten Zeugen ausgesagt, dass Feldmann nie im Robert-Krekel-Haus gearbeitet habe. Das bestätigten an diesem Montag auch die Leiterin des Pflegezentrums und ihre Elternzeitvertretung. Geladen war an diesem Tag auch ein Prüfer in Wirtschaftsstrafsachen der Polizei. Der Förderverein des Robert-Krekel-Hauses habe ursprünglich den Zweck gehabt, „den alten Menschen mal was Gutes zukommen zu lassen“, sagte der Zeuge. Doch 2006 „ist der Verein von der AWO gekapert worden“. Damals sei ein Kooperationsvertrag aufgesetzt worden: Die AWO Wiesbaden gibt 50 000 Euro im Jahr an den Förderverein, der soll das Geld unter anderem für Pflegepersonal einsetzen. „Ab 2006 ist eine Beschäftigungsarmada angestellt worden.“ Den „Bypass“ über den Förderverein habe man gewählt, „weil der eine Blackbox war und man Beschäftigungsverhältnisse unterbringen konnte – die arbeitsrechtlich alle nicht statthaft waren“. Die Jobs gingen vor allem an nahestehende Personen der Geschäftsführung.

20 Minijobs gab es. Keine Unterlagen oder Zeugenaussagen hätten eine Arbeitsleistung aufgezeigt, sagte der Zeuge. „In allen Fällen muss man eine Nullmeldung schreiben.“ Auch bei Zübeyde Feldmann. „Es gab nicht ansatzweise eine Fundstelle, dass da auch nur eine Stunde gearbeitet wurde.“ Es sei für ihn ohnehin „nur schwer vorstellbar“, wie sie damals als Studentin, die ihre Bachelorarbeit noch nicht geschrieben hatte, mit einer 30-Stunden-Anstellung „on top“ noch einen Minijob hätte bewältigen können. „Das ist mehr als sportlich.“

In einer Erklärung sagte Feldmanns Anwalt anschließend, dass der Zeuge den ganzen AWO-Skandal im Detail aufgearbeitet habe. „Er hat zu meiner Mandantin und der Begründung des Arbeitsverhältnisses aber nichts beisteuern können. Es geht um den Zeitpunkt, der heute relevant ist.“ Was Zübeyde Feldmann von allem wusste, als sie den Minijobvertrag unterschrieb.

Der Prozess wird am Montag, 24. Juli, fortgesetzt. Ein Zeuge ist noch geladen, die Richterin kündigte an, den Prozess an diesem Tag abschließen zu wollen. mit skb