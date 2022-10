Frankfurt: Patrick Makau rennt um den Weltrekord

Von: Florian Leclerc

Patrick Makau nach seinem Sieg beim Frankfurt-Marathon 2012. Foto: Andreas Arnold © Andreas Arnold

Ein Blick in die Frankfurter Rundschau vom 27./28.10.2012.

Patrick Makau könnte am Sonntag beim Marathon in Frankfurt seinen eigenen Weltrekord brechen. Der Kenianer rannte die gut 42 Kilometer lange Strecke 2011 in Berlin mit 2:03:38 h - und hält seitdem den Rekord. „Der Sieg steht an erster Stelle, dann kommt der Weltrekord“, sagt Makau im Pressegespräch. „Wenn die Bedingungen okay sind, dann ist alles möglich.“

Das Wetter ist beim Start an der Messe Frankfurt nicht ideal: trocken zwar, aber kalt mit zwei bis vier Grad Celsius. Makau bekommt muskuläre Probleme. Mehrfach fällt er aus der Spitzengruppe heraus. Acht Minuten vor dem Ziel setzt er sich an die Spitze des Feldes. Dennoch: Ein neuer Weltrekord wird wohl nicht glücken. Nach 2:06:12 h kommt Makau als Erster an. Seinen Weltrekord von 2011 wird er bis 2013 halten. Mittlerweile ist der Kenianer Eliud Kipchoge im Marathon der schnellste Mann der Welt: mit 2:01:09 h.

