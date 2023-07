Frankfurt: Parkhaus in Sachsenhausen besetzt

Von: Oliver Teutsch

Ein Wagen, der kein Parkhaus braucht und Forderungen der jungen Generation. Michael Schick © Michael Schick

Fridays for Future-Bewegung besetzt für ein Wochenende ein Parkhausdach in Sachsenhausen, Überrumpelte Polizei vermittelt zwischen Aktiven und Betreiberin ABG

Die Auffahrt zur Ebene 5 ist mit Sonnenblumen und Nutzpflanzen im Hochbeet versperrt. Auf dem Dach des Parkhauses in der Walter-Kolb-Straße trotzen am Samstagmittag etwa 25 Aktive von Fridays for Future der Hitze auf dem Asphalt. Sie nutzen den spärlichen Schatten, den das Parkhausdach bietet. Dann bricht Jubel aus; jemand hat Eis besorgt. „Heute Abend sind wir wieder mehr Leute“, versichert Elena Jensen, die Sprecherin der Frankfurter Fridays for Future-Gruppe. Die 18-Jährige war auch dabei, als am Freitag etwa 40 von ihnen am Ende einer Klima-Demo die Polizei überrumpelten und das Parkhausdach besetzten.

Unter dem Motto „Verkehrswende jetzt: Autos raus aus der Innenstadt!“ waren am Freitagnachmittag etwa 250 Demonstrierende vom Goetheplatz über die Alte Brücke nach Sachsenhausen gelaufen. Geplant war eine Abschlusskundgebung auf dem Römerberg. In Höhe des Parkhauses rannten laut Polizei etwa 30 Personen in das Parkhaus, rollten Banner aus und verkündeten die Besetzung. Zeitgleich blockierten etwa 65 Teilnehmende die Walter-Kolb-Straße stadtauswärts.

Die Besetzer:innen zeigten sich laut Polizei von Anfang an kooperativ. Gemeinsam mit der Betreiberin des Parkhauses, der Wohnungsbaugesellschaft ABG, und unter Vermittlung der Polizei gelang ein Kompromiss. Die Besetzung darf bis Sonntagmittag andauern, dafür müssen zahlreiche Auflagen wie Nachtruhe und Hygienebestimmungen eingehalten werden. Im Verlauf des Verhandlungsprozesses waren auch Mitglieder des hessischen Landtags als parlamentarische Beobachter sowie Stadtverordnete der Stadt Frankfurt zugegen. Gegen 22.30 Uhr waren die Verhandlungen erfolgreich beendet und etwa 40 Aktive, die bis dahin noch die Walter-Kolb-Straße blockiert hatten, begaben sich ebenfalls in das Parkhaus, so dass der Verkehr wieder freigegeben werden konnte.

Der Parkhausbetrieb läuft an diesem Samstag reibungslos, die meisten Menschen an den Kassenautomaten wissen gar nicht, dass auf dem Dach für den Klimaschutz demonstriert wird. Die ersten vier Ebenen können genutzt werden, wer sein Auto auf dem obersten Deck stehen hat, kann es problemlos holen, die Abfahrt ist frei. „Die größte Sorge der Polizei war, dass wir die Autos hier demolieren wollen“, sagt ein Aktivist und deutet auf die verhängten Kameras auf dem Deck. Doch Zerstörungswut liegt den Fridays fern. Sie hatten von Anfang an auch nur das obere Deck besetzen wollen, wie Elena Jensen versichert: „Wir wollten nicht so viele Menschen damit stören.“

Die Botschaft der kooperativen Besetzung ist trotzdem klar: Die Utopie einer autofreien Innenstadt. In der Nachbarschaft haben die Fridays Flyer verteilt und für ihre Aktion überwiegend ein positives Feedback bekommen. Jensen betont, dass es ihnen auch um die soziale Komponente gehe: „Wir stecken zu viel Geld in Mobilität, die sich nicht jeder leisten kann.“ Stattdessen fordern die Fridays die kostenlose Nutzung des ÖPNV, damit sich die Verkehrswende für alle lohne. Die Zeit auf dem Parkhausdach wird nicht mit Rumdümpeln vertrödelt. Es gibt Workshops, zu denen sich auch junge Leute aus Dresden und Leipzig angesagt hatten, und am Abend gab es den Film „49 Probleme, eins davon ist meine Zukunft“ zu sehen.

Ob von den Fridays zukünftig weitere Aktionen dieser Art zu erwarten sind, kann Jensen noch nicht sagen, sie verspricht aber: „Wir werden weiter aktiv bleiben“.