Frankfurt: Opferhilfe geht das Geld aus

Von: Oliver Teutsch

Teilen

Vor allem die Geldbußen aus Strafverfahren fehlen für die Arbeit mit Trauma-Geschädigten

Hessens Justizminister Roman Poseck (CDU) war ein gern gesehener Gast am Dienstag in den Räumlichkeiten des Trauma- und Opferzentrums Frankfurt. Denn im Gepäck hatte der Minister einen Scheck in Höhe von 230 000 Euro. Das Geld wird für die Arbeit mit traumatisierten Opfern dringend benötigt, ist allerdings im jährlichen Etat schon eingepreist. Die Zuwendungen des Landes machen gut die Hälfte des Jahresetats von Hessens größter Opferberatungsstelle aus.

Weggebrochen sind allerdings die Einnahmen, die über Geldbußen aus Strafverfahren kommen. Werden Angeklagte zu Geldstrafen verurteilt, steht es den Gerichten frei zu entscheiden, an wen das Geld zu zahlen ist. Im Jahr 2021 hatte das Opferzentrum auf diesem Wege noch Einnahmen in Höhe von 90 000 Euro verbuchen können. Im vergangenen Jahr war es nur noch die Hälfte, in diesem Jahr kamen erst 8500 Euro über Geldauflagen in die Kasse. Der Vorsitzende des Trauma- und Opferzentrums, Klaus Schlitz, kann sich den Rückgang nicht erklären: „Das hat abrupt abgenommen und macht uns große Sorgen.“ Von den Frankfurter Gerichten etwa sei seit 2021 keine einzige Geldbuße mehr eingegangen. Stattdessen werde bei den Geldauflagen zumeist die Staatskasse bedacht. Mutmaßungen, wonach die Gerichte und Staatsanwaltschaften versuchen könnten, Geld wieder reinzuholen, das der Staatskasse durch die Korruptionsaffäre um den derzeit angeklagten Oberstaatsanwalt Alexander Badle verloren gegangen sein könnte, wollte Minister Poseck nicht kommentieren. Die Gerichte und Staatsanwaltschaften seien unabhängig, so der Minister. Doch Geld wird für die viel beschäftigte Opferhilfe dringend benötigt. „Wir sind auf einem hohen Niveau“, so Schlitz. Der ehemalige Richter am Landgericht Frankfurt hat den Verein 2001 mitgegründet.

Opferhilfe Der Verein „Trauma- und Opferzentrum Frankfurt e.V.“ wurde 2001 gegründet. Er hat die Aufgabe, Opfern von Straftaten, Katastrophen und sonstigen traumatischen Ereignissen oder Angehörigen von Opfern schnelle Hilfe anzubieten. Das Beratungsangebot konzentriert sich auf die Stadt Frankfurt, wird aber auch von Ratsuchenden aus den umliegenden Kreisen sowie aus dem ganzen Bundesgebiet für eine erste Kontaktaufnahme in Anspruch genommen. Im vergangenen Jahr haben in 544 Fällen 581 Personen das Beratungsangebot des Verein mit Sitz auf der Zeil in Anspruch genommen. Die Intensität der Beratung variert je nach Problemstellung von einem einmaligen Beratungsgespräch bis zu einer mehrmonatigen Psychotherapie mit bis zu 15 Sitzungen. Finanziert wird das Angebot vor allem über Zuwendungen des Landes und Geldauflagen aus Strafverfahren. ote

Vor allem Opfer von Gewaltdelikten und Sexualstraftaten suchen die Hilfe der Expert:innen in der Frankfurter Innenstadt. Von den bislang 173 Therapien in diesem Jahr gehen 76 auf Gewaltstraftaten zurück, davon alleine 63 Körperverletzungen. 47 Hilfesuchende wurden Opfer von Sexualstraftaten. Auch sechs Personen, die nach schweren Verkehrsunfällen traumatisiert sind, haben 2023 bereits Hilfe in den Räumlichkeiten des Vereins gefunden. Neben den Therapien gibt es auch neidrigschwelligere Beratungsgespräche, die von einer Diplom-Pädagogin geführt werden. So wurden in diesem Jahr bereits fünf Menschen auf der Zeil vorstellig, die Opfer von Schockanrufen wurden.

Das hohe Aufkommen stellt den Verein auch deshalb vor Probleme, weil eine der vier Therapeutenstellen seit vergangenem Sommer unbesetzt ist. Die personelle Situation im Fachbereich der Psychotherapie sei nicht einfach, so Schlitz. Die angespannte Personallage wirkt sich auch auf die Wartezeiten aus, wie Nora Forsbach, eine der Therapeutinnen des Opferzentrums einräumte: „Wir sind etwas schneller als niedergelassene Therapeuten, aber nicht so schnell. wie wir es uns wünschen würden.“