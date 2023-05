Frankfurt: Neuer Kulturbunker für 2025 geplant

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Der Bunker am Marbachweg, seit einem Jahr ohne Musik. © Monika Müller

Nach dem Aus fürs Gemäuer am Marbachweg sind die Zeiten für Musikschaffende hart. Im Riederwald soll Ersatz entstehen.

Vor gut einem Jahr kam das endgültige Aus für den Musikbunker am Marbachweg. Eine Nachfolgelösung wird es nicht vor 2025 geben.

Ende März 2022 zerschlug sich die Hoffnung in Proberäumen, Tonstudios und Musikschulen im Dornbusch, das Luftschutzgemäuer könnte doch noch eine Zukunft als Hort der Kultur haben. Da teilte die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) als Eigentümerin mit, der Bunker sei nicht zu retten. Der zuvor mit der Stadt ausgehandelte Kompromiss, den Spiel- und Probebetrieb um drei Jahre zu verlängern, könne „aufgrund des schlechten Zustands des Gebäudes aus baurechtlichen Gründen leider nicht aufrechterhalten werden“.

Die Probleme vor allem mit der maroden Elektroanlage gingen „über die ursprünglich bekannten Brandschutzmängel erheblich hinaus“, daher habe der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen ein Nutzungsverbot verfügt. Auch die Gebäudebelüftung habe sich als so desolat erwiesen, dass ein Komplettumbau nötig würde. Der aber wäre unverhältnismäßig gewesen, entschied der Bund.

Seither müssen sich die Hunderte Nutzerinnen und Nutzer der etwa 50 Proberäume anders behelfen. „Wir haben zwar mittlerweile etwas gefunden, allerdings in Maintal“, berichtet etwa Joachim Schütz von der Band Devilkiss. „Von der Stadt haben wir gar nichts mehr gehört“, sagt er. Und der Abschied vom Domizil am Marbachweg, kein Wunder, sei traurig gewesen. „Schließlich haben wir doch einige Jahre in dem Bunker verbracht.“

So geht es vielen, die sich dort etwas aufgebaut haben. Aber es hilft ja nichts: „Die Feststellung, dass eine Ertüchtigung zur weiteren kulturellen Verwendung nicht möglich ist, hat Bestand“, antwortet die Bima auf eine aktuelle Anfrage der FR. Das Gebäude sei überwiegend geräumt, bis auf „einige Fälle“, in denen sich der Auszug durch Untermieter der drei Hauptmieter verzögere, die die Räume verwalteten. Teilweise gestattete die Bima eine vorübergehende Lagerung der Musikanlagen im Erdgeschoss. Eine Nutzung, insbesondere ein Probenbetrieb, finde jedenfalls nicht mehr statt, versichert die Behörde, und über die künftige Nutzung sei noch keine Entscheidung gefallen.

Weil der Marbachbunker nicht mehr dem Zivilschutz als öffentlicher Schutzraum gewidmet sei, spiele er auch keine Rolle in „den aktuellen Überlegungen des Bundes zur etwaigen Reaktivierung von Zivilschutzanlagen“. Auch für eine andere Nutzung des Geländes – man könnte ja an Wohnraum denken, der Bedarf ist groß – liege keine Anfrage seitens der Stadt Frankfurt vor.

Was wird aus den Bands, Studios und Musikschulen? Die Stadt hatte vor einem Jahr den Hochbunker Lassallestraße als geeignetes Ausweichquartier ins Visier genommen. Baudezernentin Sylvia Weber (SPD) sagte, dieses Gebäude im Riederwald sei ähnlich groß wie der Marbachbunker und über die U-Bahn-Station Schäfflestraße gut zu erreichen. Der Umbau, kündigte sie an, solle so schnell wie möglich realisiert werden. Das heißt im Klartext: in zwei Jahren. „Der Bunker in der Lassallestraße ist als Ersatz für den Marbachbunker vorgesehen, muss aber vorher ertüchtigt werden“, berichtet eine Sprecherin des Amts für Bau und Immobilien (ABI). Da gehe es um die aktuellen bauaufsichtlichen und brandschutztechnischen Anforderungen für eine kulturelle Nutzung, also „nahezu alle Gewerke“, also Heizung, Lüftung, Sanitär- und Elektroanlagen, Brandschutz und Hochbau.

Das dauert. Ergo: „Der Musikbunker wird voraussichtlich im Jahr 2025 für die kulturelle Nutzung zur Verfügung gestellt werden können“, prognostiziert die Sprecherin.

„Wir sind diesbezüglich mit dem ABI, dem Ortsbeirat und weiteren Beteiligten im Gespräch“, sagt Jana Kremin, die Referentin von Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). Eine Begehung sei für diesen Mai geplant, ein erstes grobes Raumkonzept zur Orientierung liege vor. Knapp wird Proberaum in jedem Fall trotzdem bleiben – aber das gilt ja für alle und jedes, was in der kleinen Metropole Frankfurt Platz braucht.

Die Grünen-Stadtverordnete Julia Eberz, die sich im vorigen Jahr für den Erhalt des Marbachbunkers eingesetzt hatte, bedauerte, dass die Stadt keinen Zugriff habe. Sie erinnerte an die „Posse“ aus dem Dezember, als der Ortsbeirat 1 vom Magistrat erfuhr, er wisse noch nicht, was mit dem Bunker in der Herxheimer Straße geschehe – „während zum Zeitpunkt der Antwort sich der Bunker durch die ABG bereits im Abriss befunden hat“.

Eberz hat vor einigen Wochen einen Antrag geschrieben, der Magistrat möge die abgelaufenen und bald auslaufenden Mietverträge der Bunker Heddernheim, Schmidt-, Leuna-, Schmick- und Germaniastraße um weitere 20 Jahre verlängern. Der Antrag könnte noch vor den Sommerferien vom Parlament verabschiedet werden, hofft sie. „Dann haben wenigstens die Musiker:innen in diesen Bunkern Planungssicherheit.“