Frankfurt: Neue Klima-Koalitionen im Zuschauerraum

Von: Thomas Stillbauer

Unersetzbar fürs Stadtklima: Stadtbäume in Frankfurt. © christoph boeckheler*

Wie der Klimawandel die politische Debatte prägt – besonders im Umweltausschuss des Stadtparlaments. Eine Analyse.

Um jeden einzelnen Baum kämpfen. Um jeden. In der Stadtpolitik ist das angekommen. Nur nicht so, dass alle über den Weg dorthin einig wären.

Klimawandel, das Wort bezeichnet das große Ganze, das wir erleben. Wer schon länger die Sitzungen des Umweltausschusses der Frankfurter Stadtverordneten besucht, sagen wir: zehn Jahre, spürt ihn auch und ganz besonders dort, den Wandel. An kaum einem anderen Ort zeigt sich in dieser Regelmäßigkeit, wie groß das Thema geworden ist.

Einst, als er noch Umwelt- und Sportausschuss hieß, kamen zur Sitzung zwei oder drei Bürgerinnen und Bürger. Hatten zwei, drei Fragen zu abgeschnittenen Rosensträuchern im Grüneburgpark oder schlimmen Umkleidekabinen auf Bezirkssportanlagen. Zehn Minuten, Viertelstunde.

Immens gewachsenes Interesse

Jetzt, da er Ausschuss für Klima- und Umweltschutz heißt, kommen zehn bis zwanzig Bürgerinnen und Bürger und haben zehn bis zwanzig Fragen oder Meinungen oder Forderungen zur Zukunft dieser Stadt. Der Wandel kam, natürlich, mit den zunächst überraschenden, aus heutiger Sicht gut verständlichen Überfällen der „Fridays for Future“.

Die Lage am Donnerstag dieser Woche: gut eineinhalb Stunden Bürgerinnenfragerunde. Fragen, Vorwürfe, Diskussionen. Die Initiative Klimaentscheid hat drei Vertreterinnen und Vertreter entsandt, die wissen wollen, wann es vorangeht mit dem Förderprogramm für Solaranlagen (Dezernentin Rosemarie Heilig von den Grünen: „Wir sind feste dran, der Magistrat braucht noch etwas Zeit“), wann Frankfurt so viel Kraft zum CO2-Sparen aufbringt wie etwa Bottrop (Klimaentscheid-Sprecher Sven Nagel: „Setzen Sie sich an einen Tisch, gehen Sie endlich an die Umsetzung!“).

Planstelle für Baumplatzsuche

Vor allem wollen sie wissen, was mit den Bäumen ist. Mehr Bäume, und zwar schneller. Nicht weniger Bäume. Erst mal Bäume schützen. Dann neue pflanzen. Darüber streitet der Ausschuss praktisch in jeder Sitzung. Im städtischen Haushalt will die Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt unter dem Titel „Bäume schneller nachpflanzen“ bis 2026 insgesamt 263 000 Euro reservieren lassen: „zur Schaffung einer Planer*innen-Stelle (in der Entgeltgruppe TVÖD 11)“.

Das Personal aufzustocken, sei „die zentrale Maßnahme“, sagt David Edelmann (Grüne). Die zusätzliche Person solle das Grünflächenamt dabei unterstützen, geeignete Standorte zu suchen. Schließlich hat die Koalition ebenfalls beschlossen, 10 000 neue Bäume in Frankfurt zu pflanzen – bis 2030.

„Zur Not sollen Straßen weichen“

„Ist ja wunderbar!“, röhrt es durch die Lautsprecheranlage, wie immer, wenn Manfred Zieran (Ökolinx-Elf) im Ausschuss am Mikrofon ist, „genau das alte Verwaltungsprogramm!“ Dabei gehe es doch darum, zu schauen, wo die Stadt Bäume brauche – nicht darum, Plätze zu suchen, wo noch welche hinpassen. Zur Not müssten eben Straßen und Trassen weichen, zürnt Zieran, Bäume seien nun mal wichtiger. Vor allem die Bäume, die wir schon haben. Die großen. Nicht die kleinen, die nachgepflanzt werden, um irgendwann groß zu werden, falls sie es noch schaffen.

Einen Baum, den wir schon haben, möchte ein Bürger retten, der sich in der Fragestunde zu Wort meldet. Der Baum, eine Zeder, steht an der Rothschildallee auf privatem Grund, 120 Jahre alt, 20 Meter hoch, Stammumfang 2,58 Meter, und es soll seitens der Hausgemeinschaft den Plan geben, ihn zu fällen, hat der Bürger erfahren.

Die Gartenpartei, hier vertreten durch den Stadtverordneten Tilo Schwichtenberg, der dem Ausschuss zwar nicht offiziell angehört, aber praktisch zu jedem Tagesordnungspunkt redet, hat den Antrag gestellt, den Baum „unter allen Umständen“ zu erhalten. „Die zuständigen Stellen sollen der Hausgemeinschaft bei einer zu erwartenden Anfrage keine Genehmigung erteilen, den Baum zu fällen“, fordert die Gartenpartei. Der Baum sei „eine kolossal einzigartige Erscheinung“, sekundiert Bürgerin Katharina Bornscheuer, die ebenfalls in jeder Sitzung das Wort ergreift.

Aber der Antrag, diesen besonders prägenden Baum zu schützen, wird von fast allen Fraktionen abgelehnt. Wie das? „Wir haben eine Baumschutzsatzung“, sagt Thomas Schlimme (Grüne). „Wer einen Baum fällen will, muss zuerst einen Antrag stellen.“ Das sei noch gar nicht geschehen.

„Zack - weg, die Bäume“

„Sie können nicht einfach einen Baum herauspicken, ohne dass wir wissen, ob er tatsächlich gefällt werden soll.“ Dann sei der Baum schneller weg, als der Ausschuss gucken könne, sagt Schwichtenberg. „Wir haben es doch gesehen: Adlerflychtstraße, Drosselbart – zack, waren die weg, die Bäume.“ Es gelte, ein Zeichen zu setzen, sagt er. „Sie reden eineinhalb Stunden über Baumerhaltung, aber da gehen die Daumen runter.“ Parlamentarische Zustimmung kommt nur von Manfred Zieran: „Die Bedenken sind berechtigt. Je früher man agiert, desto besser.“

Außerparlamentarische Zustimmung kommt von den Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern, die seit Monaten – diesmal sogar mit Kind – in die Sitzungen kommen. Sie kämpfen um ihre Gärten auf dem Gelände des KGV Riederwald, für den Fall, dass die Europäische Schule tatsächlich auf dem Festplatz am Ratsweg gebaut werden und die Hälfte der Schreberparzellen verdrängen sollte.

Brennende Probleme

Die neuen Koalitionen werden im Zuschauerraum des Klima- und Umweltausschusses gebildet. Er vereint den politisch motivierten Klimaschutz mit den Bedürfnissen der kleinen und großen Gemüsegärtnerinnen und -gärtner, mit den Anliegen der Menschen, die an glühend heißen Plätzen leben müssen. Der Vorsitzende Julian Langner (FDP) hat seine liebe Mühe, die Fragestunde nicht zur Fragedoppelstunde anwachsen zu lassen, ohne sich den Zorn der Menschen zuzuziehen – sie kommen, um brennende Probleme anzusprechen. Die Beratungen der Fraktionen, etwa zu Klimaprojekten im städtischen Haushalt, schnurren danach auf wenige Minuten zusammen.

Dass sich dieser Schwerpunkt verschiebt, ist Ausdruck der Klimaveränderung: Die Klimakrise zwingt zum Handeln. Auch wenn die „Fridays“ schon lange nicht mehr in die Sitzungen drängen – die Menschen kommen. Ihre wachsende Zahl zeigt: Er muss noch schneller gehen und noch klarer kommuniziert werden, der Kampf gegen den Klimakollaps.