Frankfurt: Neue Ideen für die alte Stalburg

Von: Thomas Stillbauer

Modell mit Turmbau. Julius Schwarzer an der Stalburg-Idee, die er gemeinsam mit Antonia Haug ersann. © christoph boeckheler*

Studierende zeigen, was auf dem Areal möglich wäre. Eine behutsame Umgestaltung des traditionsreichen Ensembles ist geplant.

Wenn das alles gebaut würde, was da gerade in der Frankfurt University of Applied Sciences (UAS, unter alten Freunden: Fachhochschule) ausgestellt ist. Wenn das alles Wirklichkeit würde auf dem Stalburg-Gelände im Nordend. Dann wäre die Veranda von Michael Herl weg. Die ist nämlich in keinem der elf Entwürfe mehr vorhanden, die gemütliche, leicht erhöhte Sitzsituation mit Blick über den Biergarten, ein Lieblingsplatz.

Aber erstens wird eh keiner der elf Entwürfe tatsächlich verwirklicht. Und zweitens, falls irgendwann doch mal was passiert auf dem Areal zwischen Glauburg- und Humboldtstraße, und das ist durchaus geplant: „So schnell geht das dann auch wieder nicht“, sagt Stalburg-Theatergründer Herl. „Bis dahin können wir da noch ganz viel Kaffee zusammen trinken.“

Das Areal braucht was Frisches

Aber der Reihe nach. Die Stalburg, im 15. Jahrhundert noch abgelegener Landsitz, seit dem 19. Jahrhundert Apfelweinwirtschaft, seit dem späten 20. Jahrhundert zusätzlich Theater, braucht mal was Frisches. Stefan Traxler, Architekt und UAS-Dozent, gab den angehenden Gebäudeplanerinnen und -planern die Aufgabe, das Gelände neu zu gestalten – auf dem Papier und mit Modellbaumaterial.

Die machten sich ans Werk und kamen auf die dollsten Ideen. Ein „Stadtregal“ mit Dachstraße und unterirdischem Theatersaal ist in einer der Arbeiten zu sehen. Ein urbanes Ensemble mit viel Stahl, einem Turm und einem spektakulären Steg übers Areal ließ sich jemand einfallen. Den Theaterbau im ersten Stockwerk über der Wirtschaft favorisierte ein Team. Ein Kulturzentrum mit wehenden Vorhängen schwebte einem Jungarchitekten vor, Arkaden und eine Gemeinschaftsgalerie kamen einem anderen in den Sinn. Verweilfläche im Freien wollen alle.

„Toller Ort“

Und keine Kegelbahnen, nirgends. Die wären im Zukunftskonzept überflüssig. Abgesehen davon, sagt Traxler, hätten aber viele der Studierenden gesagt: „Das ist ein toller Ort, weil er genauso ist, wie er ist.“ Weil man ihm ansieht, dass er schon sehr lang so ist, wie er ist, urig, selbstbewusst, einladend – nur halt ein wenig baufällig inzwischen.

Bei der Jury, die die Entwürfe bewertete, kamen daher am besten jene Arbeiten an, die möglichst wenig verändern wollen. „Eine hohe Dichte wäre wünschenswert für mehr Wohnraum, aber sie würde auch dazu führen, dass die Stalburg selbst fast verschwände“, sagt Traxler. Wichtig sei vielmehr gewesen, den Milieuschutz zu gewährleisten, der Gentrifizierung entgegenzuwirken.

Das Nordend schonen

Im Quartier habe sich nämlich längst herumgesprochen, dass es Menschen gibt, die das Areal tatsächlich erneuern wollen, nicht nur als Studierendenwettbewerb – und prompt seien Gerüchte dagewesen, es werde schlimm, so schlimm wie anderswo in Frankfurt, wo nur noch Geld wohnt und kein Leben mehr. Wird es garantiert nicht, sagt Herl. „Wir werden da nordendschonend was machen“, sagt er, ein fabelhafter Begriff. „Dass was passieren muss, ist klar, es ist nämlich seit 50 Jahren nichts mehr passiert.“ Drumherum vor allem auch nicht viel Nordendschonendes.

Mehr Bauhöhe als bisher wäre möglich. Die schönen alten Bäume, klar, sollen bleiben, darauf haben auch die Studierenden geachtet. „Die Arbeiten sind wahnsinnig vielfältig“, lobt Stefan Traxler, „elf ganz verschiedene Entwürfe.“ Vier von ihnen sind nun in der engeren Wahl, drei davon können sich auf das Preisgeld in Höhe von 1000, 750, und 500 Euro freuen, das die Stalburg und das Stalburg-Theater ausgelobt haben.

Die Entwürfe sind noch bis Freitag, 14. Juli, 15 Uhr, in der UAS zu sehen, Nibelungenplatz 1, Gebäude 1, Erdgeschoss.

Jurysitzung in der Fachhochschule, Bildmitte: Architekturdozent Stefan Traxler. © christoph boeckheler*