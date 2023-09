Frankfurt: Neue Foto-Ausstellung soll die positiven Seite des Bahnhofsviertel zeigen

Von: Kathrin Rosendorff

Der Kurator Ulrich Mattner. Seine Bilder sind aber bei dieser Fotoausstellung nicht zu sehen. © Christoph Boeckheler

Die negativen Bilder aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel, die die Müll- und Drogenprobleme zeigen, sind bekannt. In einer neuen Foto-Ausstellung gibt es die schrägen, fröhlichen und bunten Seiten des Viertels zu sehen.

Eine Schaufensterpuppe ohne Arme und Kopf sitzt oben auf den Straßenschildern Münchener/Elbestraße. Wie sie dahingekommen ist, wird wohl ungeklärt bleiben. Andere Fotos zeigen fröhliche Menschen vor einer Currywurst-Bude, einen lachenden Mann mit schwarzem Kleid und rosa Haarschmuck. Außerdem gibt es viele Motive ohne Menschen, dafür aus ungewöhnlichen Perspektiven fotografiert wie eines aus der Taunusstraße mit einem vorbeifahrenden Wagen, von unten aufgenommen. So beschreibt es Kurator Ulrich Mattner. Der 65-Jährige kennt sich aus, er ist selbst Fotograf, lebt seit 14 Jahren im Bahnhofsviertel und bietet hier Führungen an.

An diesem Dienstag steht er im Foyer des schnieken Hotels Le Méridien am Wiesenhüttenplatz. Es sind nur noch wenige Stunden bis zur Ausstellungseröffnung, die gegenüber vor dem hippen Kiosk Yok Yok Eden gefeiert wird. Die Ausstellung trägt den Titel „Unser Bahnhofsviertel – hip, schräg und multikultig“. Die 25 Fotos, die im Hotel bis zum 12. Dezember zu sehen sein werden, sind die Ergebnisse des Fotowettbewerbs „Auf-ins-Viertel!“ – so heißt auch die Initiative des Gewerbevereins Bahnhofsviertel. Es geht darum, eben fern des Klischees nicht nur die typischen, wie Mattner es ausdrückt, „negativ belastenden“ Bilder aus dem Viertel wie „Müll und Drogenkranke“ zu zeigen. Sondern eben auch die anderen, schönen Seiten von Menschen, die hier ausgehen, international essen, feiern in angesagten Bars wie „The Kinly Bar“ oder der Shuka Bar, aber eben auch im Moseleck: „Die letzte richtige Milieukneipe im Viertel mit Legendenstatus.“

Das Foto, das das Kneipenschild zeigt, hat Nico Köh geschossen, die Erstplatzierte des Wettbewerbs. „Sie ist extra mit ihrem Mann ins Viertel, um Fotos zu machen, als sie über den Wettbewerb las“, erzählt Mattner. Ihr Bild wurde auf der von Mattner eigens für den Wettbewerb eingerichteten Facebook-Seite am meisten gelikt. Ihr Gewinn: eine Nacht in der Skyline-Suite des Le Méridien Hotels. Mehr als 4500 Mitglieder hat die Facebook-Gruppe, mehr als 500 Bilder wurden gepostet, die Jury war die Community selbst. „Die 25 Bilder mit den meisten Likes sind nun in der Ausstellung zu sehen.“

In weißen Bilderrahmen mit viel Weißraum werden die doch sehr unterschiedlichen Fotos präsentiert. Die meisten sind mit dem Smartphone aufgenommen und deshalb oft im Hochformat. „Es sind nicht alles neue Fotos, manche sind auch ein paar Jahre alt, und so ist auch die Auflösung, wenn sie mit einem älteren Handy aufgenommen wurden, nicht immer so gut. Also wollte ich die Bilder nicht zu sehr vergrößern, deshalb auch so viel Weißraum“, sagt Mattner.

Ein Foto zeigt Manuela Mock, die die Boutique Transnormal betreibt, wo Männer „Kurzurlaub vom Mannsein“ machen können und für den Nachmittag zu Frauen werden. „Das Foto hat ‚Benso‘ vor Jahren gemacht. Er war Türsteher in der Pik Dame, er ist bereits gestorben“, so Mattner.

Mattner sitzt mittlerweile auf einer Bank draußen auf dem Wiesenhüttenplatz vor dem noch geschlossenen Kiosk Yok Yok Eden. Seit dieser nach der Pandemie eröffnet wurde, versammelten sich weniger Drogenkranke hier als früher, sagt er. An diesem Mittag treffen sich hier einige Drogenkranke: Ein Mann kickt einen gebrauchten Löffel vor sich her, ein anderer setzt sich einen Schuss in den Bauch.

Eine Drogenkranke im Rollstuhl, die auf dem Weg zur Dialyse von einer Freundin geschoben wird, grüßt Mattner fröhlich. Sie kennen sich, seitdem er sie vor fünf Jahren für ein Projekt fotografiert hat. „Ich habe Drogenkranke in der Elbestraße so fotografiert, dass sie gut aussehen. Sie sollten ihre Weihnachtswünsche nennen. Sie sagten Dinge wie: „Ich wünsche mir mehr Respekt von Normalos.“ Und was, glaubt Mattner, müsse sich im Viertel ändern, damit es hier weniger Elend in den Straßen gibt? „Die Stadt müsste richtig viel Geld in die Hand nehmen, beispielsweise das leer stehende Bordell in der Elbestraße kaufen und dort ein Drogenzentrum mit Sozialarbeiter:innen aufmachen, wo die Drogenkranken wohnen und konsumieren könnten wie in Zürich. Dort wären sie viel besser aufgehoben als auf der Straße.“

Wie ist die Schaufensterpuppe da gelandet? Foto: Numan Yahya Cosgun © Numan Yahya Cosgun

Nico Köh gewann mit ihrem Foto der Kultkneipe „Moseleck“. Foto: Nico Köh © Nico Köh

Schräge Briefkästen. Foto: Jo Freis © Jo Freis

Tina vom „Grie Soß“-Mobil auf dem Kaisermarkt. Foto: Michael Lobisch-Delija © Dr. Michael Lobisch-Delija

Besondere Perspektive in der Neckarstraße. Foto: Jasmin Muschert © Jasmin Muschert

Das Schild hängt hier nicht mehr. Foto: Ralf Tjabben © Ralf Tjabben

Das Bahnhofsviertel als Foto auf einer Mauer in einer anderen Stadt. Foto: Sarah Kay © Sarah Kay

Eine spontane Straßenparty im Viertel. Foto; Anja Lindtner © Anja Lindtner

Karlheinz war Türsteher in der Pik Dame. Foto; Jörg Meiß © www.joergmeiss.de