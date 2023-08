Frankfurt: Neuaufstellung der Kliniken hat begonnen

Rotkreuz-Kliniken in Frankfurt konzentrieren stationäre Versorgung.

In Frankfurt zeigt sich die finanzielle Schieflage der Krankenhäuser besonders deutlich am Klinikum Höchst, das zusammen mit den Krankenhäusern in Bad Soden und Hofheim den Klinikverbund Varisano bildet. Mit knapp 91 Millionen Euro müssen die Kliniken in diesem Jahr vor der Insolvenz gerettet werden, Frankfurt muss 47 Millionen zuschießen. Aufgrund des Fachkräftemangels ist seit Jahresbeginn eine Station der Klinik für psychische Gesundheit sowie ein Teil der Frühchenversorgung geschlossen.

Die beiden Frankfurter Rotkreuz-Kliniken hingegen konnten das Jahr 2022 „mit einem kleinen Gewinn abschließen“ und stünden „wirtschaftlich stabil da“, schreibt Unternehmenssprecherin Jasna Roth auf Anfrage. Stationen hätten, von einigen kurzen Ausnahmen wegen Renovierungsarbeiten abgesehen, nicht geschlossen werden müssen, es seien im vergangenen Jahr auch keine Betten abgebaut worden.

Die Personalfluktuation in den beiden Häusern, die von den Rotkreuz-Schwestern betrieben werden, liege unter dem bundesweiten Durchschnitt, der 2020 bei 9,1 Prozent lag. Von 100 Pflegenden wechselten also durchschnittlich neun den Job, in den Rotkreuzkliniken waren es weniger. Ein Grund dafür sei, dass die Schwesternschaft, also das Pflegepersonal, Träger der Kliniken sei, sagt Roth. „Das schafft Identifikation und eine langfristige Bindung.“

Um den Fachkräftemangel auszugleichen, beschäftigten die Kliniken acht Zeitarbeitskräfte, die etwa doppelt so hohe Kosten verursachen wie eine angestellte Pflegekraft. Dennoch macht die Zukunft Sorgen. „Wir befürchten für das Jahr 2024 enorme Kostensteigerungen“, etwa durch die Tariferhöhungen, sagt Roth. Um fit für die Zukunft zu werden, wolle man zeitnah auf die Reformpläne des Bundes reagieren: Ab 2025 sollen die stationären Leistungen an einem der Standorte konzentriert werden, der zweite wird zum „ambulanten Gesundheitscampus“.

Auch im Uniklinikum mussten keine Betten oder Stationen geschlossen werden. Allerdings liege die Bettenzahl „aufgrund regulatorischer Vorgaben und anderer Veränderungen der organisatorischen Rahmenbedingungen“ derzeit etwa 15 Prozent unter dem Niveau von 2019, teilt Pressesprecher Christoph Lunkenheimer auf Anfrage mit. Die Bettenauslastung habe im ersten Halbjahr 2023 bei über 85 Prozent gelegen. „Damit ist das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht.“

Die absoluten Personalzahlen seien „insgesamt stabil, zuletzt in der Pflege sogar steigend“. Um eine angemessene Betreuung sicherzustellen, greife das Uniklinikum auf eine „einstellige Zahl“ von Zeitarbeitskräften zurück.

Auch Agaplesion, zu dem unter anderem 22 Krankenhäuser gehören, kann auf ein gutes Jahr zurückblicken: Die Umsatzerlöse stiegen um 4,5 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro, das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt schloss 2022 mit einem Überschuss von 18,2 Millionen Euro ab. Für die beiden Frankfurter Häuser, das Markuskrankenhaus und das Bethanien-Belegkrankenhaus, könne Agaplesion „aus Kapazitätsgründen“ keine gesonderten Angaben machen, schreibt Sprecherin Luisa Pena auf Anfrage. Grundsätzlich seien die beiden Häuser aber „gut aufgestellt“. Zwar litten auch die Agaplesion-Kliniken unter Fachkräftemangel und gestiegener Inflation. „Dennoch haben wir keine konkreten Befürchtungen für die Zukunft.“