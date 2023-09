Frankfurt: Nacht des Flatterns

Fledermausnacht

Von Thomas Stillbauer

Am Wochenende gibt es alles über Fledermäuse im Stadtwaldhaus – und so manches zum Gruseln.

Anderswo sind die Fledermausnächte 2023 schon vorbei – die internationale „Batnight“ war am 26. August. In Frankfurt hingegen herrscht noch Vorfreude. Am Samstag, 9. September, dreht sich im Stadtwaldhaus alles um die Flattertiere. Und um andere Flieger der Nacht: Warum fliegt eine Eule eigentlich so leise? Auch dieser Frage werden sich die Fachleute widmen.

Los geht es um 15 Uhr mit dem bunten Programm: Schminken als Fledermäuse und Vampire, Führungen durch den Nachtraum des Stadtwaldhauses und zu den Eulen in der Fasanerie, es gibt Info- und Verkaufsstände, die Möglichkeit, Fledermauskot und Eulengewölle zu untersuchen – und natürlich die beliebten Exkursionen in der Dämmerung zu den echten freiflatternden Fledermäusen.

Vor allem aber dient die Fledermausnacht dazu, ein Verständnis für die nachtaktiven Flugkünstler zu vermitteln. Viele von ihnen sind vom Aussterben bedroht. „Die heimischen Fledermausarten sind wie keine zweite Tiergruppe von unserem Verständnis und unserer Toleranz ihnen gegenüber abhängig“, wirbt das Grünflächenamt als Veranstalter.

Das weitere Programm des Samstags: Um 16.45 Uhr hält Senckenberg-Forscherin Renate Rabenstein den Vortrag „Fledermäuse – ein Erfolgsmodell der Evolution“. Um 17.45 Uhr ist Dirk Diehl an der Reihe mit dem Thema „Von nachtaktiven Fliegern mit Federn und Haaren“, ehe eine Stunde später noch einmal Renate Rabenstein übernimmt: „Fledermäuse und der Klimawandel“.

Um 20 Uhr haben Besucher:innen die Wahl: in den Wald, Fledermäuse suchen, oder mit Petra Zub die schönsten Nachtfalter im Lichtfang betrachten. Den krönenden Abschluss macht jedenfalls wieder der „Tanz der Vampire“ um 21.30 Uhr, ein „Showprogramm zum angenehmen Gruseln“, aufgeführt von Tobias Strohmaier und Wiebke Dobbehaus.

Das Stadtwaldhaus ist mit der Straßenbahn 17 zu erreichen, Haltestelle Oberschweinstiege, von dort etwa 15 Minuten ausgeschilderter Fußweg.