Frankfurt: Nachhaltigkeit für alle

Von: Thomas Stillbauer

Yoscha Holzinger, Kirsten Allendorf, Isabel Istel, Michael Schlecht und Matthias Kerber (v.l.) vom Umweltlernen-Team mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. © Rolf Oeser

Seit 30 Jahren hilft der Verein Umweltlernen in Frankfurt, Schulen klimafreundlich zu machen – und die ganze Stadt.

Der Schulhof, der 1970er und 1980er Jahre, die Älteren werden sich erinnern, war ein Schulhof der blutigen Knie. „Alles war asphaltiert“, sagt Michael Schlecht. „Es gab Abstandsgrün.“ Pflanzenwuchs nur, um Kinder auf Abstand zu halten. Wenn sich das inzwischen an einigen Schulen geändert hat, ist es auch das Verdienst eines Vereins mit einem ungewöhnlichen Namen: Umweltlernen in Frankfurt. Kürzlich hat er im trauten Kreis sein 30-jähriges Bestehen gefeiert.

Der Kreis, der traute, ist ähnlich wie das Abstandsgrün mit der Zeit gewachsen. War Michael Schlecht anfangs noch der einzige Mitarbeiter – „16 Wochenstunden, das Büro war eine kleine Kammer im Stadtschulamt“ –, gibt es heute 14 Leute beim Umweltlernen und ein Team von freien Kräften, sagt die Umweltpädagogin Kirsten Allendorf, zuständig für die Lernwerkstätten. Seit Jahren ist der Verein treibende Kraft des Netzwerks „Nachhaltigkeit lernen in Frankfurt“ und sein Anspruch sozialökologisch: vom Lernen im Klassenraum über den fairen Kaffee im Schulsekretariat bis zu gemeinsamen Aktionen, die auch bildungsferne Eltern integrieren.

Es war nicht gerade der Urknall des pädagogischen Aufbruchs, das Jahr 1993, aber einiges hatte sich durchaus verändert in Frankfurt. Rot-Grün hatte vier Jahre zuvor die Siegesserie der Wallmann-CDU bei den Kommunalwahlen beendet. Bildungsdezernentin Jutta Ebeling (Grüne) kam mit neuen Ideen und Konzepten für die Umweltbildung.

„In all den Diskussionen wurde dann dieses Kunstwort erfunden: Umweltlernen“, erinnert sich Schlecht, damals 34, gelernter Biologielehrer und wissenschaftlicher Uni-Mitarbeiter, „alle waren zufrieden.“ Gründungsort war übrigens die ehemalige Dondorf-Druckerei, damals Sitz der Biodidaktik und Kunstpädagogik der Uni, heute wieder umkämpfter Platz der Stadtgesellschaft.

Zum 20-jährigen Bestehen 2013 überlegte das Team, ob es den Namen mal ändern sollte, entschied sich aber dagegen. „Immerhin sind wir damit bei Google immer auf Platz eins“, sagt Schlecht und lacht.

Genug der Formalitäten – was macht eigentlich Umweltlernen so, unlängst mit dem Büro aus der City ins Gallus umgezogen? 2022 beispielsweise hatte der Verein Kontakt mit etwa 20 000 Schülerinnen, Schülern und Erwachsenen, arbeitete mit 500 Klassen aus 120 der insgesamt 160 Frankfurter Schulen – und hilft fortwährend, Schulhöfe zu entsiegeln, Klassenräume klimafreundlicher zu machen und Kinder fit für Nachhaltigkeitsthemen.

Beim Gedanken daran fällt wiederum den Älteren ein, wie ihr ehemaliger Biolehrer Norbert Rehner an der Wöhlerschule einen Schulgarten pflanzte, Bienen ins Gymnasium einlud und später ein Niedrigenergiehaus anstelle der ewigen Baracke – Pardon, „Pavillon“ – errichten ließ. Was Wunder, dass Rehner bald darauf zu den Gründern von Umweltlernen in Frankfurt zählte.

Die Schülerinnen und Schüler, mit denen sich der Verein verabredet, graben manchmal Kartoffeln aus und kochen was Leckeres, machen Salat auf dem Biobauernhof, keltern Äpfel von der Streuobstwiese oder lernen, wie sie mit Papier ein bisschen die Welt retten können. Kommt Ihnen bekannt vor? Stand ja auch schon vor fünf Jahren in der Zeitung, als Umweltlernen 25 wurde. Aber das machen sie auch heute noch. Außerdem bauen sie Solarautos und fahren damit Rennen.

Oder gehen mit dem Schulhausmeister detektivisch durchs Gebäude, um Energielecks zu finden. Dabei gab es in den drei Jahrzehnten manche Überraschung. In Oberrad stellte sich heraus, dass sämtliche Fenster im oberen Stockwerk einer Schule permanent gekippt waren – und zwar derart permanent, dass der letzte Anstrich des Malermeisters klar ersichtlich ebenfalls bei geöffneten Fenstern erfolgt war. Einfach drüber. Oder in Höchst: Da erstaunte der hohe Stromverbrauch auch am Wochenende. Bis sich herausstellte, dass die nahe Kirche den Strom für ihre Beleuchtung auf mysteriösen Wegen durch die Leitungen der Schule bezog.

Die Lernwerkstätten, die Kirsten Allendorf anbietet, beschäftigen sich mit Themen wie Wind, Strom und Wärme. Kinder und Jugendliche sind die Hauptzielgruppe, aber Angebote des Vereins richten sich auch an Erwachsene, etwa mit Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, und mit „Klimalandschaften“, die ganze Stadtteile zum Mitmachen animieren sollen. Über die Arbeit mit den Kindern seien auch die Eltern zu erreichen und zu motivieren, sagt Schlecht. Was er sich für die nächsten Jahre wünscht? Ein „Haus der Zukunft“, in dem verschiedene Institutionen gemeinsam Umweltangebote machen. Trotz allem, was in den vergangenen 30 Jahren erreicht wurde: „Das Thema muss noch viel präsenter werden in der Stadt.“

Macht Spaß: mit der Umwelt lernen. © Monika Müller