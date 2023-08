Frankfurt: Mit Terli in die Klimakneipe

Klimaschutz

Von Thomas Stillbauer

Nächste Folge der Reihe des Kola-Kollektivs im Massif Central. Der Wettermann des ZDF hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg.

Der ZDF-Moderator und Meteorologe Özden Terli ist der nächste Gast in der Reihe „Klimakneipe“ der Klimaschutzgruppe Koala-Kollektiv. Im Massif Central in der Altstadt, Bethmannstraße 7-8, wird der Wettermann am Freitag, 1. September, 19 Uhr, nicht mit seiner Meinung hinterm Berg halten. Dafür ist er unter anderem aus seinen Beiträgen in sozialen Netzwerken bekannt.

„Es ist unterlassene Berichterstattung, wenn man das Wetter nicht mit dem Klimawandel in Verbindung bringt“, sagt Özden Terli. Dass er in seine Wetterberichte immer wieder Klimafakten einfließen lässt, komme nicht nur gut an, schildert das Koala-Kollektiv. „Er erlebt starke Gegenwehr von konservativen Medien und wird zur Zielscheibe von Hass und Hetze von Leugner:innen der Klimakrise in den sozialen Netzwerken.“

Vom Vorwurf, er betreibe Aktivismus, dabei solle er doch nur sagen, wie das Wetter in den nächsten Tagen aussehe, lasse sich der Meteorologe nicht einschüchtern. Er nutze seine Erfahrung, um sich zu positionieren, gebe Interviews, um auf die Dringlichkeit der Klimakrise aufmerksam zu machen, und widerlege unermüdlich die Argumente der Klimaleugner:innen.

Journalist des Jahres 2022

Terli, Träger des Umweltmedienpreises der Deutschen Umwelthilfe, „Journalist des Jahres 2022“, werde in der „Klimakneipe“ am Freitag mehr Zeit haben als die eineinhalb Minuten am Ende des „Heute-Journals“, kündigt das Kollektiv an. Er spreche dann „in der heißesten Stadt Deutschlands“ ausführlich über die Veränderungen im Klimasystem und seine Arbeit als Journalist.

Nächste Gäste in dem Gesprächs- und Kneipenformat: Samira El Ouassil, Journalistin und Autorin, am 1. Dezember; Eva von Redecker, Gegenwartsphilosophin, am 14. Februar; Carola Rackete, Ökologin und Politikerin, am 22. Mai; Maren Urner, Professorin für Medienpsychologie und Bestsellerautorin, am 12. Juni; Ulrike Herrmann, Bestsellerautorin und Journalistin, am 27. November.