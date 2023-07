Frankfurt: Mit Mike Josef durch den Römer

Von: Florian Leclerc

Der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) zeigte der Gruppe etwa den Kaisersaal. © Rolf Oeser

Wer beim Gewinnspiel von „Ferien zu Hause“ gewonnen hat, bekam am Montag Einblicke ins Frankfurter Rathaus. Und durfte etwa auf zwei besondere Balkons.

Um 16.30 Uhr am Montagnachmittag holt Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) die Gäste vor seinem Dienstzimmer im Römer ab. 20 Leserinnen und Leser, die beim Gewinnspiel von „Ferien zu Hause“ gewonnen haben, gehen in Josefs Büro, wo es einen tollen Blick auf die Paulskirche gibt. „Können wir auch auf den Balkon?“, wollen einige sofort wissen, und meinen damit den Römerbalkon, von wo aus Eintracht Frankfurt oder die Fußballnationalmannschaft nach gewonnenen Wettbewerben grüßt. Dahin geht es später. Er habe aber auch einen Balkon, sagt Josef. Und öffnet den weißen Wandschrank hinter seinem Arbeitsplatz. Dahinter ist ein kleiner Raum, in dem ein Sofa steht, und der Zugang zum Balkon. An der frischen Luft fragt Josef in die Runde: Wo soll das Haus der Demokratie gebaut werden?

„Bloß nicht auf dem Paulsplatz“, sagen einige sofort. Der Paulsplatz sei einer der wenigen Plätze in Frankfurt, der funktioniere. Nach einem Austausch über weitere Standorte, etwa auf dem Parkplatz an der Kämmerei, geht die Gruppe in den Kaisersaal und auf den Römerbalkon.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich da einmal drauf komme“, sagt eine Frau. Als 20 Menschen auf dem Balkon stehen, wird es allerdings recht eng. Der Balkon ist viel schmaler, als man von unten schauend meint.

Durch den Kaisersaal führt Josef in den dahinter gelegenen Limpurgsaal, in dem Veranstaltungen stattfinden, für die der Kaisersaal zu groß wäre. Durch die Wandelhalle mit der Ahnengalerie, wo die verstorbenen Frankfurter Oberbürgermeister porträtiert sind, geht es weiter in den Magistratssitzungssaal.

Der Magistratssitzungssaal ist nach Ludwig Landmann benannt, der Frankfurt von 1924 bis 1933 regierte, bevor er von den Nazis abgesetzt wurde. Josef erinnert daran, dass Landmann ein großer Freund von Infrastruktur gewesen sei: die Siedlungen des Neuen Frankfurt, die Autobahn von Hamburg über Frankfurt nach Basel, heute A5, der Flughafen am Rebstock, die Großmarkthalle am Osthafen, das Waldstadion seien in seiner Amtszeit entstanden. Aber auch heute gebe es Herausforderungen, etwa den Neubau der Städtischen Bühnen.

Was gegen eine Sanierung im Bestand spricht, wird er gefragt. Josef erinnert an die Sanierung der Bühnen in Köln, die teuer wurde und länger dauert als anfangs gedacht. Er wirbt für die Kulturmeile als eine Option, über die die Stadtverordneten nach der Sommerpause beschließen könnten. Fürs Bahnhofsviertel kommt der Wunsch aus der Runde, dass es dort sicherer werden soll. Die Koalition stelle zunächst fünf Millionen Euro für weitere Anlaufstellen bereit, sagt Josef.