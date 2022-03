Frankfurt: Mit dem Auto direkt vor das Hotelzimmer

Von: Christoph Manus

Direkt am Frankfurter Flughafen hat ein neues Hotel mit 241 Zimmern eröffnet. Es wendet sich nicht zuletzt an Autoliebhaber.

Im Flughafenstadtteil Gateway Gardens hat am Montag ein Hotel eröffnet, das sich nicht zuletzt am Menschen richtet, die ihr Auto selbst auf Geschäftsreise oder im Urlaub so nah bei sich haben wollen wie möglich. Bei 40 der 241 Zimmer des „b’mine“ an der Georg-Baumgarten-Straße handelt es sich nach Angaben der Berliner Hotelgruppe um „Car-Lofts“. Spezielle Aufzüge bringen die Autos der Gäste direkt vor die Zimmer. In den Auto-Loggien können E-Autos aufgeladen werden. Das Unternehmen bewirbt das als „Plus an Komfort“. Schließlich entfalle die Suche nach Parkplatz und Ladestation.

Das Hotel bietet auch einen größeren Konferenzbereich. Im 11. und 12. Stock gibt es zwölf Veranstaltungsräume mit zusammen 610 Quadratmeter Fläche. Dank der Spezialaufzüge, die bis zu vier Tonnen Gewicht bewältigen, könnten dort auch Fahrzeuge und Maschinen präsentiert werden. Zum Angebot zählen zudem eine Dachterrasse mit Gastronomie sowie Wellness- und Fitnessbereiche. cm