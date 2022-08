Frankfurt: Minigolf bei den Schwarzlichthelden

Minigolf mit Disco-Feeling: Bei den „Schwarzlichthelden“ in Frankfurt leuchten die Bälle, Bahnen, Wände und sogar die Spieler in fluoreszierendem Licht. © Schwarzlichthelden

Anlage in Frankfurt bietet 18 originelle Bahnen auf zwei Etagen. Schwarzlicht macht das Putten zum Erlebnis. Von Caro Boschner.

Grelle Farben, fluoreszierendes Licht, drumherum Dunkelheit. Mittendrin: ein kleiner Ball. Bei den „Schwarzlichthelden“ auf der Berger Straße heißt es: Minigolfspielen im Schwarzlicht.

Mit Hilfe von 3D-Brillen und Neon-Lichtern wird das Minigolfspielen zu einem aufregenden und einzigartigen Erlebnis. Die ganze Anlage sowie alle Spieler:innen, Bälle und Hindernisse erscheinen auf der Anlage in grellen Neonfarben. An den Wänden leuchten Comicfiguren und abstrakte Zeichnungen, die sich zu bewegen scheinen, ebenfalls in fluoreszierendem Licht.

Das erste Schwarzlicht Minigolf Frankfurts im Herzen Bornheims erstreckt sich über 300 Quadratmeter. 18 Bahnen, verteilt auf zwei Etagen, auf denen es gilt, den Ball durch die zahlreichen Hindernisse wie Rampen oder Loopings zu bugsieren.

Doch das Problem ist: Die Hindernisse scheinen über dem Boden zu schweben. So wird das Minigolfen zu einer echten Herausforderung mit hohem Spaßfaktor. Speziell für Schüler:innen bieten die „Schwarzlichthelden“ während der Ferienzeit ein besonderes Angebot: Wer eine Eins im Endjahreszeugnis vorzeigen kann, wird mit einem Freigetränk belohnt.Auch den großen Gäste ist Spaß beim Schwarzlicht-Minigolf gesichert – die Anlage eignet sich auch für Firmenfeiern oder Junggesellenabschiede.

Gespielt wird immer in Einheiten von rund 80 Minuten, dabei liegen die Preise bei 14 Euro für Erwachsene, ermäßigt 11 Euro. Das Familienticket gibt’s für 44 Euro. Kindergeburtstage lassen sich bei den „Schwarzlichthelden“ natürlich ebenfalls gut feiern; hier liegt der Preis bei 10 Euro pro Kind.

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte vorab online reservieren. Denn vor allem während der schulfreien Zeit ist der Andrang groß. Die Anlage ist in den Ferien täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag bis 24 Uhr und sonntags bis 23 Uhr.

Mit der Bahnlinie U4 ist die Haltestelle Höhenstraße gut zu erreichen. Wer mit dem Auto anreist, parkt am besten im nahe gelegenen Parkhaus Saalbau Bornheim. Informationen gibt es auf www.schwarzlichthelden.de