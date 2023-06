Frankfurt: Micky Maus als Nachtmahr

Von: Stefan Behr

Prozess gegen Mann, der junge Frau überfallen und bis zur Ohnmacht gewürgt haben soll.

Es ist eine Anklage wie ein Albtraum, die am Mittwochmorgen am Landgericht verlesen wird. Auch wenn die darin angeklagten Verbrechen – Raub und Körperverletzung – im land- und amtsgerichtlichen Alltag eher gang und gäbe sind.

Am frühen Morgen des 7. April 2014 macht sich eine 22 Jahre alte Frau auf den Weg von der Batschkapp in ihre Bockenheimer Wohnung. Anfangs fahren noch ein paar Bekannte mit, die aber an der Konstablerwache aussteigen.

An der Station Alte Oper fällt ihr auf, dass ein ihr Unbekannter sie anstarrt – es ist der Angeklagte Robert N., der mit ihr an der Leipziger Straße aussteigt – und sie anspricht. Laut Anklage fragt er sie, ob er bei ihr übernachten könne und ob man vorher gemeinsam etwas unternehmen wolle. Vielleicht interpretiert sie das auch falsch, denn Robert N. sprach damals kein Wort Deutsch, woran sich bis heute nichts geändert hat. Jedenfalls verbittet sie sich die Anquatscherei und geht weiter – verfolgt von N. In der Straße Am Weingarten attackiert der sie plötzlich hinterrücks, würgt sie mit beiden Händen, reißt sie zu Boden und schlägt ihren Kopf solange gegen das Pflaster, bis sie das Bewusstsein verliert. Als sie wieder zu sich kommt, würgt er sie erneut bis ihr die Sinne schwinden. Abermals kommt sie zu sich, N. malträtiert sie immer noch, sie glaubt, er wolle sie vergewaltigen. Aber – möglicherweise weil eine Anwohnerin die Hilfeschreie der Frau gehört hat – lässt er von ihr ab, reißt ihr zwei Goldketten vom Hals, nimmt sich ihr i-Phone und flüchtet.

Robert N. sagt, er sei etwa eine Woche vor dem Tattag zusammen mit drei Landsleuten aus Rumänien angereist. Mitgenommen hätten sie vier Micky-Maus-Kostüme, in die sie geschlüpft wären, um in der Stadt zu betteln. Das habe sich als nicht sonderlich lukrativ erwiesen, sie hätten unter einer Brücke genächtigt. In jener Nacht habe er sich solo besoffen und dann die Brücke nicht mehr gefunden, weshalb er mehrere Passanten, darunter die Frau, um Hilfe gebeten, aber nicht erhalten hätte.

Raub aus „Panik“

Über ihre abweisende Reaktion habe er sich geärgert. „Sie sprach hässlich zu mir“, übersetzt die Dolmetscherin seine Worte. Das ist seltsam, denn N. verstand damals kein Wort Deutsch und tut es noch immer nicht. Er habe sie darum in den Schwitzkasten genommen. Als er festgestellt habe, dass sie aus der Nase blute, habe er ihr „in Panik“ eine Goldkette – aber bloß eine – vom Hals gerisssen und ihr Handy geraubt, aber gleich wieder weggeschmissen, weil das Display zerborsten sei.

Dass der 26 Jahre alte N. sich wegen der Tat verantworten muss liegt daran, dass er sein Micky-Maus- gegen ein Kater-Karlo-Dasein gewechselt und sich auf Wohnungseinbrüche spezialisiert hat. Als er im März dieses Jahres wegen eines solchen verhaftet und seine DNA genommen wurde, zeigte sich die identisch mit der, die er damals am Tatort zurückgelassen hatte.

Der Prozess wird fortgesetzt. Die überfallene Frau soll erst an einem der kommenden Verhandlungstage als Zeugin gehört werden.