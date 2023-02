Frankfurt: Messe für gesundes Leben

Von: Kathrin Rosendorff

Ob Bootcamp, Rückenfit, Zumba oder Yoga. Es gibt viel zum Mitmachen und Bewegen. Foto: Salome Roessler © Salome Roessler

Am Wochenende gibt es wertvolle Tipps von der Hausärztin bis zur Pflege-Influencerin bei der „gesund leben Messe“

Die Vorträge reichen von „Dönerdiät, vegan, vegetarisch: Was passt zu mir?“ über „Lauf dich glücklich“ bis hin zur Behandlung von Schlaflosigkeit. „Werde aktiv und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand“ – unter diesem Motto bietet die „gesund leben Messe“ an diesem Wochenende (25. und 26. Februar) Informationen zu Gesundheitsproblemen und vor allem, was man tun kann, damit es gar nicht so weit kommt.

80 Ausstellende, 60 Expertenvorträge und 14 Stunden Fitnessprogramm zum Mitmachen gibt es an den zwei Tagen in der Jahrhunderthalle. Veranstalter ist die Frankfurter Messe & Event Gmbh, die wie auch die Frankfurter Rundschau zur Mediengruppe Frankfurt gehört. Ärztinnen und Ärzten berichten über Prävention, Diagnostik und Behandlungen von Arthrose über Diabetes bis hin zu Glaukom und Vorhofflimmern. Vertreten sind etwa auch die Uniklinik Frankfurt und das Sana-Klinikum Offenbach. Auch Altersvorsorge, Pflege im Alter, aber auch die Bedeutung des Klimawandels für unsere Gesundheit sind Themen.

Programm und Tickets Die Erlebnismesse „gesund leben“ bietet Expertenvorträge, Fitnessprogramm sowie Gesundheitschecks in der Jahrhunderthalle Frankfurt, Pfaffenwiese 301. Die Öffnungszeiten sind Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Die Tageskarte kostet im Vorverkauf 8, an der Tageskasse 10 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre und Begleitpersonen von Schwerbehinderten zahlen keinen Eintritt. Infos und Tickets: www.gesundleben-messe.de rose

Wer Lust hat, kann 20 kostenlosen Gesundheitschecks vornehmen lassen, wie Blutdruck- und Blutzuckermessung, Testosteronbestimmung, Hörtests oder Stoffwechselanalysen sowie Ernährungsberatung oder Simulationsbrillen für weit verbreitete Augenerkrankungen. Aber es gilt nicht nur rumzusitzen: denn Gesundheit heißt auch Bewegung: Besucher:innen können sich beispielsweise am Samstag (14.30 bis 15.30 Uhr) mit der Trainerin Jane Uhlig bei „Zumba meets Hula Hoop“ austoben. Ebenfalls am Samstag kann man erfahren, warum „Apfelessig schön, schlank und schlau?“ macht. Den Vortrag von 12 bis 12.30 Uhr hält Johanna Höhl-Müller vom Hochstädter Familienunternehmen Dr. Höhls. Es ist die älteste und größte Apfelwein-Kelterei Deutschlands.

Auch bekannte TV-Gesichter sind dabei. ZDF-Moderatorin Andrea Ballschuh war selbst zuckersüchtig, bekam eine Fettleber. Sie berichtet, wie sie es geschafft hat, ihren Zuckerkonsum dauerhaft zu reduzieren, bei ihrem Vortrag „Zucker is(s) nicht! Wie der Start ins zuckerfreie Leben gelingt“ am Sonntag um 12 Uhr. Radiomoderatorin und Autorin Bärbel Schäfer spricht um 13.30 Uhr über „Einsamkeit, die Epidemie im Verborgenen“. Auch dabei ist Franziska Böhler. Die Krankenschwester ist durch ihr Buch „I’m a Nurse“, als Influencerin und als Mitgewinnerin des Deutschen Fernsehpreises 2021 zu einem Gesicht der Pflege geworden. Sie arbeitet in einer Klinik unweit von Frankfurt. „Warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe – trotz allem“ – darüber spricht sie am Sonntag um 12.45 Uhr.