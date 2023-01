Frankfurt: Mehr Wahlberechtigte als bei OB-Wahl 2018

Die Wahlberechtigten haben bei der OB-Wahl in Frankfurt die Auswahl zwischen 20 Bewerberinnen und Bewerbern, so vielen wie nie.

OB-Wahl

Von Christoph Manus schließen

Gut 512 000 können am 5. März bei der Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt über die Nachfolge von Peter Feldmann entscheiden. Briefwahl ist bereits möglich.

Genau 512 306 Frankfurterinnen und Frankfurter erhalten in den nächsten Tagen eine Wahlbenachrichtigung für die Oberbürgermeisterwahl am 5. März. Das hat die für Wahlen, Abstimmungen und Statistik zuständige Dezernentin Eileen O’Sullivan (Volt) am Donnerstag mitgeteilt. Damit dürfen etwa 7000 Menschen mehr ihre Stimme abgeben als bei der OB-Wahl im Jahr 2018. Etwa 2000 können zum ersten Mal an einer Wahl teilnehmen.

Die Zahl der Wahlberechtigten könnte aufgrund von Sterbefällen oder Wegzügen noch etwas sinken. Das Wählerverzeichnis wird laut Stadt bis zum Freitag vor dem Wahltag aktualisiert. Wählen dürfen wie bei Kommunalwahlen nicht nur Deutsche, die 18 Jahre oder älter sind, mit Hauptwohnsitz in Frankfurt, sondern auch Einwohnerinnen und Einwohner mit einer EU-Staatsbürgerschaft.

20 Kandidaten und Kandidatinnen stehen zur Wahl - so viele wie nie

Die Wahlberechtigten werden sich am 5. März zwischen 20 Kandidatinnen und Kandidaten entscheiden können – so vielen wie nie zuvor bei einer Abstimmung über das Frankfurter Stadtoberhaupt. Die Stichwahl fände am 26. März statt. Als Favoriten gelten Manuela Rottmann (Grüne), Uwe Becker (CDU) und Mike Josef (SPD). Die vorzeitige Neuwahl ist nötig geworden, weil Peter Feldmann (SPD) am 6. November in einem Bürgerentscheid als Oberbürgermeister abgewählt wurde.

Die Briefwahl hat bereits begonnen. Seit Montag können Wahlberechtigte in einem neuen Briefwahllokal in der Nähe des Eschenheimer Turms, Stiftstraße 29, Briefwahlunterlagen erhalten, ausfüllen und den Wahlbrief in eine Wahlurne werfen. Dieses ist jeweils Montag, 9 bis 17 Uhr, Dienstag und Mittwoch, 7.30 bis 14 Uhr, Donnerstag, 10 bis 18 Uhr, und Freitag, 7.30 bis 13 Uhr, geöffnet.

Unterlagen für die Briefwahl können zudem über einen personalisierten QR-Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung oder auch online beantragt werden. Die Stadt rät, diese bis spätestens 22. Februar anzufordern.

Mehr Infos zur Oberbürgermeisterwahl unter www.frankfurt.de/wahlen