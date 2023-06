Frankfurt: Mehr Grün und weniger Autos rund um die Zeil

Von: Christoph Manus

Die Veranstaltung im Haus am Dom in Frankfurt mit IHK-Vizepräsident Joachim Stoll, Stadtplaner Torsten Becker, Michael Wies vom Franziskustreff, Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst und FR-Redakteur Georg Leppert (von links). © Monika Müller

Bei einer Diskussion zur Zukunft der Frankfurter Innenstadt geht es um Wege zu einer größeren Aufenthaltsqualität. Eine große Rolle spielt die mangelnde Attraktivität der Plätze.

Die Frankfurter Innenstadt ist wieder so voll wie vor der Corona-Pandemie, einige Kaufhäuser haben dichtgemacht, ein großes Ladensterben ist aber ausgeblieben. Trotzdem muss einiges passieren, damit das Zentrum anziehend bleibt. Zumindest darüber ist sich das Podium einer Veranstaltung zur Zukunft der Innenstadt, zu der der Frankfurter Domkreis Kirche und Wissenschaft ins Haus am Dom einlud, einig. Stadtplaner Torsten Becker hält es etwa für dringend nötig, die Plätze in der Innenstadt umzugestalten, etwa mehr Grün zu schaffen – schon aus Gründen der Anpassung an den Klimawandel, also etwa mehr heiße Tage. „Sonst haben wir Verhältnisse wie in Südeuropa, wo am Wochenende alle aufs Land fahren, weil sie es in der Stadt nicht aushalten“, warnt der Vorsitzende des Frankfurter Städtebaubeirats in der von FR-Redakteur Georg Leppert moderierten Diskussionsrunde.

An vielen Stellen sei die Innenstadt zudem regelrecht heruntergekommen, beklagt Becker. Indiskutabel sei etwa die Situation am Karmeliterkloster, wo die Passant:innen über Schotter Richtung Römer geführt würden. „Niemand kümmert sich darum.“ Dringend neu gestalten müsse die Stadt auch etwa das Areal an der Kleinmarkthalle. Potenzial biete etwa der Parkplatz an deren Südseite.

Frankfurt: IHK-Vizepräsident Stoll klagt über Parkplatzsuchverkehr beidseits der Zeil

Auch Unternehmer Joachim Stoll wirbt sehr für eine Neugestaltung der Innenstadt. Alle großen Städte in Europa investierten dieser Tage in mehr Grün, in eine bessere Aufenthaltsqualität ihrer Zentren. Sie befreiten die Innenstadt weitgehend vom Durchgangsverkehr und erhöhten den Wohnanteil. Da dürfe Frankfurt nicht nachstehen. Noch gebe es viel zu viel Blech in den Straßen, viel zu viel Parkplatzsuchverkehr in den Nebenstraßen der Zeil. „So kann sich keine Aufenthaltsqualität einstellen“, sagt der Vizepräsident des Handelsverbands Hessen-Süd und der Industrie- und Handelskammer Frankfurt. „Das stehende hässliche Auto muss durch Grün ersetzt werden.“

Auch nach Stolls Vorstellungen soll es möglich sein, dass Menschen aus dem Umland mit dem Auto in die Innenstadt kommen. Das Auto könnten sie aber nicht länger am Straßenrand, sondern nur noch in Parkhäusern abstellen oder auf neuen Park-and-Ride-Parkplätzen. Das 49-Euro-Ticket und der anhaltende Trend zu mobilem Arbeiten könnten dazu führen, dass ohnehin weniger Menschen per Auto in die Stadt kämen, hofft er. Stadtplaner Becker bringt ins Spiel, an Samstagen mit viel Verkehr Shuttlebusse vom Stadtrand ins Zentrum anzubieten.

Frankfurt: Wirtschaftsdezernentin Wüst verspricht Neugestaltung von Plätzen

Die Frankfurter Innenstadt werde eines Tages autofrei sein, sagt die Frankfurter Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP). Sie setze aber auf Angebote zum Umstieg auf andere Verkehrsmittel, nicht auf Verbote. Noch versicherten ihr etwa die Händler in der Kleinmarkthalle, dass sie auf Parkplätze angewiesen seien. Denn diese machten gerade an Samstagen viel Umsatz mit Kundschaft aus dem Umland, die mit dem Auto hineinfahre. Auch weil die Kleinmarkthalle bald saniert werden müsse und dafür Ausweichflächen nötig seien, stellt sie sich gegen Pläne zu einer raschen Neugestaltung des Areals. Auch sie sei aber dafür, dort mittelfristig zum Beispiel Flächen zu entsiegeln, betont Wüst. Grundsätzlich müsse die Stadt rasch mehrere Plätze in der Innenstadt neu gestalten, sagt die Wirtschaftsdezernentin. Sie verspricht dabei ein klug abgestimmtes Vorgehen von Planungs-, Verkehrs- und Wirtschaftsdezernat. Derzeit arbeitet die Stadt etwa an Plänen, die zu einer höheren Attraktivität der Hauptwache führen sollen.

Kapuzinerbruder Michael Wies äußert sich skeptisch zu einer Beschränkung des Autoverkehrs in der Innenstadt, wirbt im Haus am Dom sehr dafür, „die Freiheit des Transportsmittels“ zu bewahren. Aus seiner Sicht sollte die Stadt vor allem dringend mehr für Sauberkeit und Sicherheit im Zentrum tun. Bisher gebe es etwa zu wenig Mülleimer, sagt der Leiter des Franziskustreffs, der wohnungslosen Menschen Hilfe anbietet. Von der Politik fordert Wies Lösungen, um Menschen, die auf der Straße leben, Wohnraum anzubieten. Es sei kein Zustand, dass jemand „auf der Zeil verelendet“.

Ein Mitschnitt der Veranstaltung ist auf der Youtube-Seite des Frankfurter Domkreises zu finden.