Frankfurt: Mehr Frauen mit Chance auf Gründerpreis

Wirtschaft

Mehr Frauen als sonst haben sich für den Frankfurter Gründerpreis beworben. Einige haben gute Chancen, am Ende vorne zu landen.

Nana Agic-Kunisch hat im Nordend die frühere Kinderbuchhandlung „Tatzelwurm“ an der Glauburgstraße übernommen und unter dem neuen Namen „Happy“ und neuem Konzept etabliert. Shabana Maliki bietet ein Life- und Businesscoaching an, Svenja Büsching und Leonie Godard haben mit Ulli Kastner und Hermann Wagner eine Online-Plattform zur direkten Geschäftsanbahnung zwischen Fluggesellschaften und Hotels geschaffen. Wie Martin Manegold und Dominik Zausinger, die ein neues Entwicklungstool zur Prozessoptimierung bieten, Felix Kolb, Florian Kranz und Sahm Shojai, die Software für die Sozialbranche entwickeln, und Marco Limm, der eine Online-Plattform für Designer:innen bietet, haben sie gute Chancen, den Frankfurter Gründerpreis zu gewinnen.

26 Bewerbungen sind laut Wirtschaftsförderung Frankfurt diesmal für die mit 30 000 Euro dotierte Auszeichnung eingegangen, die die Stadt seit 2001 jährlich in Zusammenarbeit mit der Frankfurt University of Applied Sciences verleiht. 16 schafften es nach ihrer Mitteilung in die engere Auswahl, sechs nun ins Finale.

Die Frankfurter Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) hob am Montag hervor, dass mehr als die Hälfte der Bewerbungen diesmal von Gründerinnen stammten. Dies sei besonders bemerkenswert, da Frankfurterinnen bei Unternehmensgründungen in der Regel unterrepräsentiert seien.

Im vergangenen Jahr war der mit 12 500 Euro dotierte erste Preis der Auszeichnung an „Mental Stark“ gegangen, ein Start-up, das Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch psychologisch begleitet.