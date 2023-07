Frankfurt: Meet &Greet mit Pippi- Langstrumpf-Star Inger Nilsson zu gewinnen

Von: Kathrin Rosendorff

Inger Nilsson als Pippi Langstrumpf mit Maria Persson und Pär Sundberg im Jahr 1968. Foto: Imago Images © imago images / United Archives

Die FR verlost ein exklusives Treffen mit der schwedischen Schauspielerin Inger Nilsson. Die mittlerweile 64-Jährige spielte als Kind Astrid Lindgrens Romanheldin in den Filmen. Am Samstag ist sie zu Gast in Bernd Reisigs Talkshow „Bembel & Gebabbel“ in der Lohrbergschänke.

Bernd Reisig hat in wenigen Tagen einen ganz besonderen Gast in seiner Talkshow „Bembel und Gebabbel“ sitzen: Pippi Langstrumpf. Also um ganz genau zu sein, ist es die schwedische Schauspielerin Inger Nilsson, die Ende der 1960er bis Anfang der 1970er Astrid Lindgrens Romanheldin in Filmen darstellte. Bis heute bleibt sie generationsübergreifend die wohl bekannteste und beliebteste Pippi Langstrumpf. Medienmanager und Talkshow-Gastgeber Bernd Reisig sagt: „Ich liebe Pippi Langstrumpf. Sie ist einer der großen Stars meiner Kindheit. Ich habe Inger Nilsson angeschrieben und sie einfach gefragt, ob sie nicht Lust hat, in meine Talkshow zu kommen. Und sie hat gleich zugesagt.“

Mit der Fr Gewinnen FR-Leser:innen können 3x2 Tickets für Bernd Reisigs Talkshow Bembel &Gebabbel in der Lohrbergschänke am 8. Juli, 19.30 Uhr, gewinnen. Am Tag der Show gibt es für die Gewinner:innen zudem ein exklusives Meet & Greet mit der schwedischen Schauspielerin Inger Nilsson, die Darstellerin aus den legendären Pippi-Langstrumpf-Filmen. Wer mitmachen möchte , einfach unter: fr.de/gewinnspiel bis 5. Juli, 11.59 Uhr das Lösungswort: „Pippi“ eingeben. Die Gewinner:innen werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. FR Tickets für die Talkshow von Bernd Reisig gibt es unter: www.bembel-und-gebabbel.de

Die mittlerweile 64-Jährige wird neben Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Luis Pawolka (Fitness-Influencer) an diesem Samstag (8. Juli) in der Lohrbergschänke sitzen. Die FR verlost nicht nur 3 x 2 Tickets für den Talkshow-Abend: Die Gewinner:innen dürfen auch für ein exklusives Meet &Greet Nilsson treffen. Fragen stellen und Fotos machen sind möglich. Ein Dolmetscher wird übersetzen: „Wir beide sprechen nicht so gut Englisch“, sagt Reisig und lacht. Aufgeregt sei der 60-Jährige nicht, er freue sich einfach sehr. Warum ist er bis heute so ein Fan von Pippi Langstrumpf, dem stärksten Mädchen der Welt, das vor nichts und niemandem Angst hat? „Sie war die erste Feministin, die mir in meinem Leben begegnet ist. Sie hat das gemacht, was sie wollte. Lehnte sich gegen die spießige Bürgerlichkeit auf. Pippi steht für eine vielfältige Welt. Das kann man auch auf Europa übertragen: Jeder Mensch soll leben, wie er will, und dabei Spaß haben.“

Inger Nilsson (64) bein einem Auftritt in diesem Jahr in Düsseldorf. Foto: Imago Images © IMAGO/Oliver Langel