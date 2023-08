„Meine Socken sind schon ganz nass“: Frankfurter Mainfest für wetterfestes Publikum

Von: Oliver Teutsch

Wegen des unangenehmen Regenwetters haben beim Mainfest in Frankfurt überdachte Fahrgeschäfte abends einen deutlichen Vorteil.

Frankfurt - Um 18 Uhr am Samstag (5. August) ist die Welt noch in Ordnung. Auf dem Römerberg in Frankfurt ist die Hölle los. Menschenmassen schieben sich an den Ständen vorbei, die Stadtkapelle Bergen-Enkheim mit ihrer Blasmusik auf der Bühne wird noch durch das Geläut der Nikolaikirche übertönt. Das Mainfest ist im vollen Gange, aber ist denn überhaupt jemand wirklich wegen des Fests hier?

Das kann Andreas Meyer definitiv bejahen. Der Breisgauer hat den Junggesellenabschied von „Schampus Schorsch“ organisiert. „Das Datum war vorgegeben und ich habe im Internet geschaut, was man denn an dem Wochenende so machen könnte.“ So sind die 13 Männer auf dem Mainfest gelandet und haben reichlich Bierdurst mitgebracht.

Das Kettenkarussell auf dem Mainfest ist stark gefragt, selbst bei Regen gibt es Freiwillige. © Renate Hoyer

Szenen vom Mainfest in Frankfurt: Ausgelassenheit vor dem Regen

Auch auf dem Mainkai ist das Fest in vollem Gange. Aus den Fahrgeschäften tönen spitze Schreie und vor dem Riesenrad hat sich sogar eine kleine Schlange gebildet. Wann kann man schon mal aus einem Riesenrad den Main flussauf und ab schauen? Auf dem benachbarten Kettenkarussell wehen derweil die Haare zu lauter Abba-Musik. Deutlich gemächlicher geht es da in Ramons Bar zu. Hier stehen rund 50 weiße Liegestühle mit Blick auf den Main. Eine kleine Ruheoase inmitten des Festtrubels. „Wir wollen einfach nur ein bisschen ausruhen“, sagt eine Frau, die ihre Einkaufstüten unter ihre Liege geschoben hat und an ihrem Cocktail nippt.

Die Blicke des Barkeepers richten sich aber schon in Richtung Himmel. „Ich hoffe, es fängt nicht gleich wieder an.“ Vor dem Mainfest sei man mit der Bar und den schicken Liegestühlen auf dem Wiesenfest in Erbach im Odenwald gewesen. „Da hat es nur geregnet.“ Auch auf dem Mainfest war der Freitag eher durchwachsen.

Abend auf dem Mainfest in Frankfurt verregnet - mehr als manchen Gästen lieb ist

Um 18.30 Uhr fängt es auch am Samstag mit dem Regen an. Nach ein paar Minuten schüttet es regelrecht. Nur vereinzelt gehen ein paar Schirme auf, die meisten Menschen versuchen sich irgendwo unterzustellen. Mit Regen am Samstag hatte wohl niemand gerechnet, das sollte doch der schönste Tag des Wochenendes werden.

Ein paar Hartgesottene lassen sich nicht unterkriegen. Das Kettenkarussell fährt weiter. Glücklich ist jetzt, wer ein überdachtes Fahrgeschäft hat, wie den „Disco-Express“. Doch der Mitarbeiter von Fun-City, einer überdachten Automaten-Bude, in der gezockt wird, schüttelt frustriert den Kopf: „Die Leute gehen jetzt nach Hause.“ Vereinzelt sind Rufe zu hören wie „meine Socken sind schon ganz nass“. Auch die Blaskapelle hat das Spielen eingestellt, allerdings weil Schichtwechsel ist. Dennoch: Die Gäste des Mainfests bekommen mehr Wasser ab, als ihnen lieb ist. (Oliver Teutsch)

