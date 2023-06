Frankfurt: Leitfaden im Netz für ältere Menschen

„Frankfurter Plattform 55+“ geht an den Start. Aktuell kann man aus 143 Angeboten auswählen

Ein Tanzworkshop, ein Englisch-Sprachkurs oder ein Termin zur Lebensberatung – all das lässt sich für Senior:innen nun einfach zugänglich im Internet auf der „Frankfurter Plattform 55+“ finden. Sylvia Weber (SPD), Dezernentin für Bildung, Immobilien und Neues Bauen, stellte am Freitag im Römer an der Seite von Danijel Dejanovic, Direktor der Volkshochschule und Marco Meyer, einem Entwickler der Plattform, das Projekt vor:„Die Plattform ist nicht nur ein technologisches Projekt, sondern auch ein Ausdruck unserer Wertschätzung gegenüber unseren älteren Generationen“, sagte Weber.

Bei der Plattform handelt es sich um ein zentrales städtisches Bildungsprojekt, das durch die Zusammenarbeit von Bildungsdezernat, Volkshochschule und der Entwicklungsfirma Tanzmedien GmbH entstanden ist.

Konkret verschafft die Plattform einen gebündelten Überblick über Möglichkeiten für Senior:innen in der Stadt. Die Angebote sind aufgeteilt in drei Bereiche: Bildung und Begegnung, Beratung und Hilfe sowie Netzwerk. In diesen Bereichen können Senior:innen aus 20 Kategorien auswählen wie Kreativität, Digitales und Kultur.

Neben unkomplizierten Unterhaltungs- und Freizeitgeboten findet sich hier auch Beratung und Hilfe bei ernsteren Themen, zum Beispiel im Umgang mit dem Thema Trauer. Bei der Bedienung der Plattform helfen verschiedene Such- und Filterfunktionen. Zum einen kann man sich durch die Eingabe der eigenen Postleitzahl und einem zusätzlichen Radiusfilter direkt Angebote in der näheren Umgebung anzeigen lassen. Zum anderen lassen sich die Angebote nach Zeiträumen‚ Uhrzeit sowie den Optionen ‚nur kostenlos‘ und ‚nur digital‘ durchsuchen.

Idee entstand im Jahr 2016

Beim Entstehungsprozess der Plattform seien die Rückmeldungen der Netzwerkpartner:innen, wie dem Senior:innenbeirat besonders hilfreich gewesen, berichtet Dejanovic. Eine einfache Sprache wie auch eine benutzerfreundliche Oberfläche seien besonders gewünscht worden.

Nicht alle Präferenzen haben sich im ersten Entwurf direkt umsetzen lassen. Eine mehrsprachige Übersetzungsfunktion und die Einrichtung von interaktiven Funktionen seien derzeit noch mögliche Erweiterungsideen. Gleichwohl bietet die Plattform einige barrierefreie Vorzüge. So können sich Benutzer:innen einzelne Blöcke der Seite laut vorlesen lassen.

Neben einem Service für Besucher:innen verfolge die Plattform auch die Ziele, die Gemeinschaft zwischen den Bürgerinnen und Bürgern zu stärken und älteren Menschen mehr gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Dabei helfen die parallel zur Plattform entstandenen Netzwerktreffen. Neue Netzwerkpartner:innen können sich in einem internen Bereich auf der Plattform registrieren. Nachdem sie von den Betreiber:innen freigeschaltet worden sind, können sie ihre Angebote zur Verfügung stellen.

Die Grundidee für die Plattform entstand bereits 2016. Damals sollte eine „Akademie des Alters“ ins Leben gerufen werden. Neben Dezernentin Weber zeigen sich auch Dejanovic und Meyer sehr zufrieden mit dem Start. Die ersten Rückmeldungen seien positiv, und die Nachfrage sei hoch.

Die Plattform findet man unter: frankfurter-plattform-55plus.de.