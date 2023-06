Frankfurt: Leben im Bauwagen

Von: Christoph Manus

15 Menschen leben auf dem Bauwagenplatz im Frankfurter Stadtteil Kalbach. Sie können dort so gut wie sicher auch länger bleiben. © Peter Jülich

Die Frankfurter Gruppe, die einst auf einem Bauwagenplatz am Ostbahnhof wohnte, ist nun schon seit 1,5 Jahren in Kalbach. Richtig glücklich ist sie dort nicht. Die Situation ist prekär.

Bald drei Jahre ist es inzwischen her, dass eine Gruppe junger Menschen eine Brachfläche am Frankfurter Ostbahnhof mit Bussen und Bauwagen besetzte, um dort zu leben. Ihr Name „We need homes to stay at home“ war Programm. Den Aktivist:innen ging es nicht nur darum, eine Bleibe zu finden. Ziel war es von Anfang an auch, auf den Mangel an bezahlbarem Wohnraum und die Not von obdachlosen Menschen hinzuweisen – gerade in der Pandemie.

Das Grundstück im Ostend, auf dem ein Hotel entstehen soll, hat die Gruppe, die nachhaltig, gemeinschaftlich, naturnah leben will, schon Ende 2021 räumen müssen. Kurzfristig konnte sie damals mit Unterstützung der Stadt auf ein städtisches Areal an der Talstraße in Kalbach, ganz im Norden der Stadt, umziehen. Dort stehen die Wagen noch immer.

Gruppe vom Bauwagenplatz in Kalbach hofft auf dauerhafte Lösung

Richtig zufrieden ist die Gruppe aus 15 Menschen, darunter ein Kind, aber mit dieser Lösung nicht. „Wir wollten ein innerstädtisches Projekt sein“, sagt Lisa aus der Gruppe im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau. „Wir sind rausgentrifiziert worden.“ Zu schaffen mache der Gruppe zudem die Ungewissheit, wie es weitergeht. Die Menschen auf dem Wagenplatz wollen nicht nur zusammenleben, sondern politisch und kulturell arbeiten, in die Stadt und die Nachbarschaft hineinwirken. Auch in Kalbach lädt sie zum Beispiel zu Konzerten ein. Doch dass die Stadt der Initiative nach deren Angaben immer nur Verträge mit Dreimonatsfrist bot, erschwert die Lage sehr. Inzwischen habe die Stadt zwar einen Vertrag mit einjähriger Laufzeit zugesagt. Erhalten habe die Gruppe ihn aber noch nicht, berichtet Lisa. Dabei sei der letzte Vertrag Ende April ausgelaufen.

Ohnehin wünscht sich die Gruppe seit langem einen dauerhaften Standort für ihre Bauwagen, möglichst innenstadtnah, möglichst mit Wasser- und Stromanschluss, wie Lisa sagt. Den gebe es in Kalbach nicht. Die Gruppe muss improvisieren. Der Stadt habe man immer wieder selbst Grundstücke vorgeschlagen, die aus ihrer Sicht infrage kämen. Doch diese habe bisher nichts anbieten können.

Die Stadt will der Gruppe zumindest ermöglichen, dass sie das Grundstück in Kalbach, auf dem einmal eine Schule entstehen soll, ein Jahr länger nutzen darf. „Wir arbeiten zurzeit an einer vertraglichen Regelung, die den Verbleib des Bauwagenplatzes auf dem Gelände an der Talstraße sichert“, teilt Markus Radermacher mit, Büroleiter von Baudezernentin Sylvia Weber (SPD). Das Dezernat sei zudem auf der Suche nach einer langfristigen Perspektive für die Bewohner:innen, habe aber noch kein Ergebnis erzielt, heißt es weiter.