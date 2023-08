Ladenmieten auf der Zeil in Frankfurt sinken - Niveau bleibt trotzdem hoch

Von: Christoph Manus

Teilen

Auf der Zeil in Frankfurt sinken die Spitzenmieten für Ladenflächen etwas. Einzelhändler haben trotzdem Probleme, diese zu stemmen. Aber es gibt auch Neuansiedlungen.

Frankfurt - Die Spitzenmieten für Ladenflächen an der Zeil in Frankfurt sind nach Zahlen des Maklerhauses JLL weiter gesunken. Derzeit werden auf der Einkaufsmeile bis zu 270 Euro pro Quadratmeter bezahlt, zehn Euro weniger als vor einem Jahr. Vor der Pandemie lagen die Spitzenmieten bei mehr als 300 Euro pro Quadratmeter.

Im Vergleich ist das Mietniveau aber immer noch sehr hoch. Laut JLL ist es nur an der Kaufingerstraße und am Marienplatz in München und der Tauentzienstraße in Berlin höher.

Die Zeil liegt bei der Passantenfrequenz weiterhin ganz vorne in Deutschland. Trotzdem hat der Einzelhandel sehr zu kämpfen. © Rolf Oeser

Zalando kommt auf die Zeil in Frankfurt - Nachfolge für Samsung-Store

Die Pandemie hat den Wandel auf der Zeil nur beschleunigt. Schon vor der Corona-Krise hatte der stationäre Handel angesichts der immer stärkeren Konkurrenz des Online-Handels zunehmend Probleme, die hohen Mieten an der Einkaufsstraße zu stemmen. Nun ist der Leerstand deutlich gewachsen.

Nachfrage an den frei werdenden Flächen gibt es durchaus. Schon, weil die Zeil nach Zahlen des Unternehmens Hystreet die zweithöchste Passantenfrequenz aller Einkaufsstraßen in Deutschland aufweist. JLL registrierte für das erste Halbjahr einen Vermietungsumsatz, der sich dem langjährigen Durchschnittswert zumindest nähert. Neu auf der Zeil ist etwa Zalando. Der Textilhändler öffnet heute (2. August) im früheren Samsung-Store, Zeil 119, ein großes Outletgeschäft. (Christoph Manus)