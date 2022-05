Frankfurt: Kunstwerke werden versteigert

Von: Anja Laud

Der Kinderschutzbund lädt zu einer Benefizauktion in die Orangerie am Günthersburgpark.

Um Kindern helfen zu können, die mit ihren Familien in prekären Verhältnissen leben, lädt der Förderverein des Frankfurter Kinderschutzbundes für Sonntag, 15. Mai, zu einer Benefizauktion ein. Dabei werden Werke namhafter Künstlerinnen und Künstler versteigert.

Das Geld, das auf diese Weise zusammenkommt, solle auch geflüchteten Kindern helfen, die in der Stadt untergekommen sind, teilt der Kinderschutzbund mit.

Die Versteigerung der Kunstwerke beginnt am Sonntag um 11 Uhr in der Orangerie, Comeniusstraße 39, am Günthersburgpark. Wer daran teilnehmen möchte, muss sich per E-Mail an foerderverein@kinderschutzbund-frankfurt.de anmelden.

Unter den Hammer kommen werden nach Angaben des Kinderschutzbundes Arbeiten von Perihan Arpacilar, Thomas Bayrle, Claus Bury, Helmut Fricke, Jörg Immendorff, Barbara Klemm, Sandra Mann, Hannes Michanek, Olga Petrova, Fritz von Saalfeld und Manfred Stumpf.

Alle Kunstwerke sind für die Benefizversteigerung gespendet worden.