Frankfurt: Kunst in der Bäckerei

Teilen

Daniel Hartlaub mit seinem neuesten Werk. © Renate Hoyer

Der Künstler Daniel Hartlaub macht aus Backstuben-Filialen echte Unikate - grade ist sein neues Werk fertig geworden, im Oeder Weg im Frankfurter Nordend

Der Künstler Daniel Hartlaub findet es „langweilig, einfach nur Bilder an die Wand zu hängen“. Und deshalb zieren nun eben Aluminiumplatten, die an Mühlensteine erinnern die heute eröffnenden neuen Filiale der Bäckerei Biokaiser. Die ist quasi ein Ausstellungsraum für Hartlaub.

Es ist die dritte Filiale, die er mitgestaltet. Dabei denkt er sich immer etwas Neues aus. Im zuvor eröffneten Geschäft in der Kaiserstraße schmücken für ihn typische schwarz-weiße Figuren die Wände und Decke. Auch abseits davon zeigt der 56-Jährige seine kreative Vielfalt. Er bekommt Soundtracks von Bands, arbeitet mit Performancekünstler:innen und ist nicht selten selbst Teil seiner Werke, so zuletzt als Nachrichtensprecher im TV bei der Inszenierung einer Dystopie „The Last News“ in einem Zimmer des Hotels Nizza. Obwohl er schon in New York und Barcelona gewohnt hat und seine Filme in den USA, England oder der Ukraine Anklang finden, kehrte der gebürtige Frankfurter in seine Heimat zurück. Er fühlt sich dieser verbunden, ist etwa Gründungsmitglied der Kunstsäule in Sachsenhausen.

Seine doch sehr düstere Kunst salon- beziehungsweise bäckereifähig zu machen, war 2018 eine neue Aufgabe für ihn. Damals stellten in der Biokaiser-Bäckerei in der Kaiserstraße verschiedene Künstler:innen aus. Als Hartlaub gefragt wurde, wusste er nicht, dass seine Werke bis heute dort hängen sollten, „gefühlt für die Ewigkeit. In der Bäckerei erreicht man mehr Leute als in einer sterilen White Cube-Galerie“, sagt er.

Und da ist es nur logisch, dass er bereits die nächste Filiale gestaltet, die wohl im Januar auf der Berger Straße eröffnet. Dort soll es für Vergangenheit einen Raum geben, ein großes Fenster für die Gegenwart und eine raumfüllende Zeichnung für die Zukunft. Aber zurück in den Oeder Weg.

Die neue Filiale soll nicht nur künstlerisch etwas Besonderes sein, sagt der geschäftsführende Gesellschafter von Biokaiser, Volker Schmidt-Sköries. Die Bäckerei werde auch eine Bühne „für alle nachhaltigen Start-up-Unternehmen“ bieten, die sich dort einmal im Monat kostenlos präsentieren könnten. So arbeite die neue Filiale etwa mit dem Newcomer Verano zusammen, der geräuchertes Gemüse und Snack-Produkte herstellt, die am Oeder Weg verkauft werden sollen.

Dass die Einkaufsstraße jüngst zur fahrradfreundlichen Nebenstraße umgestaltet worden ist, habe mit der Eröffnung nichts zu tun. Die Entscheidung für den Standort sei schon vor längerer Zeit gefallen, sagt Schmidt-Sköries. Von der Haltung passe es jedoch, an einer Radstraße zu liegen. Schließlich nehme sein Unternehmen den Klimawandel ernst und beziehe seine Rohstoffe aus der Ökolandwirtschaft, in der auf chemische Pflanzengifte und Mineraldünger verzichtet werde. mit bos