Frankfurt: Kundgebung nach tödlichem Polizeieinsatz im Bahnhofsviertel

Polizisten riegeln am Morgen nach dem tödlichen Einsatz das Hotel in der Moselstraße ab. . Foto: --/5vision Media /dpa © dpa

Initiative „Kein Einzelfall“ erinnert an Tod in Hotel in der Moselstraße am 2. August 2022. Ermittlungen gegen Polizeibeamten laufen noch immer.

Mit einer Kundgebung will eine linke Initiative am Mittwoch an einen tödlichen Polizeieinsatz in der Moselstraße vor einem Jahr erinnern. Am 2. August vergangenen Jahres hatte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) ein Hotelzimmer gestürmt und einen 23-Jährigen erschossen, nachdem sich zwei Frauen über den jungen Mann beschwert und angegeben hatten, er sei bewaffnet. „Ein extremer Fall, aber kein Einzelfall“, heißt es in dem Aufruf zu Kundgebung, die für Mittwoch, 18.30 Uhr, auf dem Willy-Brandt-Platz angemeldet ist. Bundesweit habe es 2022 elf getötete Menschen bei Polizeieinsätzen gegeben, in diesem Jahr seinen es schon wieder vier, heiß es in dem Aufruf der Initiative, die sich „kein Einzelfall“ nennt.

Im Falles des erschossenen 23-Jährigen hatte das SEK dessen Hotelzimmer mit einer Ramme geöffnet und einen Diensthund vorgeschickt. Der junge Mann im Zimmer attackierte den Hund mit einem Messer. Der nun beschuldigte Beamte soll daraufhin aus seiner Dienstwaffe mehrere Schüsse abgegeben haben, die den 23-Jährigen alle trafen. Einer davon auch in den Kopf. Der junge Mann war noch am Tatort verstorben.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Landeskriminalamt (LKA) nahmen die Ermittlungen gegen einen der Beamten wegen Totschlags auf. Der Beamte soll aus seiner Dienstwaffe insgesamt sechsmal auf den 23-Jährigen geschossen haben. Vier Projektile trafen ihn im Bereich des linken Unterarms und des Oberkörpers, ein Schuss traf in den Kopf, wodurch der Mann zu Boden gegangen und am Tatort verstorben sei.

Frankfurt: Ermittlungen nach tödlichem Polizeischuss laufen noch

Laut Staatsanwaltschaft soll der später Verstorbene zuvor mit dem Messer mehrfach auf den Hund eingestochen haben und dann trotz Aufforderung, sich nicht zu bewegen, zu einer Stichbewegung gegen die Beamten ausgeholt haben. Danach sei es zum Schusswaffeneinsatz gekommen. Im Hotelzimmer seien neben dem Messer noch zwei Schusswaffenimitationen sichergestellt worden: Ein Feuerzeug und eine Spielzeugpistole, so die Staatsanwaltschaft.

Ein Jahr später laufen die Ermittlungen gegen den Beamten noch immer. Wann es zu einer „Abschlussverfügung“ komme, sei noch offen, hieß es vonseiten der Staatsanwaltschaft auf FR-Anfrage. Im Februar dieses Jahres hatte es auf eine ähnliche Anfrage geheißen, die DNA-analytischen Untersuchungen seitens des LKA seien abgeschlossen. Der Beschuldigte habe sich bislang noch nicht zu den Vorwürfen geäußert, „eine Stellungnahme aber zum Abschluss der Ermittlungen angekündigt“, verlautbarte die Staatsanwaltschaft seinerzeit weiter.

In dem Aufruf von „Kein Einzelfall“ zur Kundgebung am Mittwoch heißt es weiter: „Radikale Polizeikritik ist notwendig, denn die Polizist*innen sagen nichts und decken sich gegenseitig. Sie schweigen und lügen. Wir halten dagegen!“