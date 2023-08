Frankfurt: Kundgebung gegen tödlichen Polizeieinsatz

Von: Oliver Teutsch

Proteste gegen einen tödlichen Polizeieinsatz in der Moselstraße vor einem Jahr. Foto: Michael Schick. © Michael Schick

Am Jahrestag der Tötung eines 23-Jährigen im Bahnhofsviertel werden bessere soziale Strukturen gefordert.

Die Aktion auf dem Willy-Brandt-Platz wirkt ein wenig verhuscht. Niemand stellt sich vor, und zwei der Personen, die über Lautsprecher zu hören sind, bleiben lieber im Inneren des angemietetem Kleintransporters sitzen, an dem „Kein Einzelfall“ prangt. So heißt auch das Bündnis, das die Kundgebung am Mittwoch angemeldet hat. Protestiert wird gegen einen tödlichen Polizeieinsatz in einem Hotel in der Moselstraße vor genau einem Jahr.

Zwei Frauen hatten in der Nacht jenes 2. August die Polizei verständigt, da sie sich von einem 23-Jährigen in dessen Hotelzimmer bedroht fühlten. Der Mann sei bewaffnet, hieß es per Notruf. Die Polizei sendete ein schwerbewaffnetes Spezialeinsatzkommando (SEK) los. Die Beamten rammten die Tür ein und schickten einen Polizeihund vor, der von dem 23-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt wurde. Daraufhin schoss ein Beamter sechs Mal auf den 23-Jährigen, der unter anderem auch einen Kopfschuss erlitt und noch vor Ort starb,

„War es Rache für den Hund oder Dienst nach Vorschrift?“, fragt ein Mitglied des Bündnisses „Kein Einzelfall“ die etwa 50 Anwesenden auf dem Willy-Brandt-Platz. Der Vorfall sei in jedem Fall ein extremer Fall von Polizeigewalt. Kein Einzelfall jedoch sei, dass solche Menschen wie der 23-Jährige marginalisiert würden. „Drogensüchtig und polizeibekannt“, das reiche der Polizei bereits als Personenbeschreibung zu jenem jungen Mann, der aus Somalia nach Deutschland geflüchtet gewesen sei, um Schutz zu suchen, und sicherlich in einer psychischen Ausnahmesituation war. Der Sprecher forderte, bessere soziale Infrastrukturen zu schaffen, um solchen Menschen zu helfen, statt sie zu erschießen.

Ein Sprecher des Wohnprojekts Nika, das nur einen Steinwurf vom Tatort entfernt zu Hause ist, bezeichnete die Tat als „gezielte Tötung“ und warf die Frage auf, warum ein Team, das deeskalierend wirken soll, einen Polizeihund vorschicke. Das Wohnprojekt kritisierte zudem, Racial Profiling sei im Bahnhofsgebiet „alltägliche Praxis“, weswegen die Polizei schon mit einem vorgefertigten Bild des Aggressors an den Tatort komme. Wie verrutscht das Narrativ im Bahnhofsviertel sei, habe sich im OB-Wahlkampf gezeigt, als Uwe Becker (CDU) gegen das Elend im Bahnhofsviertel mehr Polizei gefordert habe.