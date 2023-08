Frankfurt: Kulturaustausch zwischen gleich drei Kontinenten

Leckeres aus Kenia auf dem Afrika-Karibikfest. © Rainer Rüffer

Das bunte afrikanisch-karibische Kulturfest im Rebstockpark leidet unter hohen Kosten – und dem Regen.

Schon von Weitem sind dumpfe Trommelklänge zu hören. Beim Betreten des Geländes ziehen die vielen bunten Farben an den Verkaufsständen die Blicke auf sich. Am Wochenende war der Rebstockpark für das Afrikanische und Karibische Kulturfest reserviert.

Bei Denis Sourou Dah, der in einer der Ecken seine Ware offeriert, ist es ebenfalls bunt, sehr bunt. Auch hier dominieren auffällig gemusterte Oberteile, Hosen, Kleider. „Afrikanische Stoffe, europäische Schnitte“, laute sein Geheimnis. Das verkaufe sich besser als das Traditionelle aus seiner Heimat.

An guten Tagen gingen 50 bis 60 Hemden weg, sagt der Wahl-Göttinger. Bei Festivals wie jenem in Frankfurt sei das Geschäft jedoch schwieriger geworden: Weil der veranstaltende Afrikanische und Karibische Kulturverein auch auf Eintrittsgeld angewiesen ist, um seine jährlichen Kosten in Höhe von etwa 50 000 Euro zu decken, kämen nicht so viele Menschen. Vor einigen Wochen, als das ebenfalls am Rebstock beheimatete rein afrikanische Kulturfest über die Bühne ging, hatte sich der Schneidermeister für eine Alternative in Hannover entschieden. Für diese gebe es einen Platz direkt hinterm Bahnhof, und jeder könne einfach vorbeikommen.

In den Anfangsjahren habe ihr Fest auch so zentral gelegen, berichtet Vereinsvorsitzende Wendy Elsner. Damals, vor mehr als 20 Jahren, sei in kleinerem Rahmen in der Niddastraße im Bahnhofsviertel gefeiert worden. Seitdem sind die Kosten für das Ereignis deutlich gestiegen. Strom, Zäune, Sanitäranlagen, Bühne, Künstlergagen und Versicherung gehörten zu den Posten. Von verschiedenen Stellen der Stadt werde man zwar unterstützt, auch Flughafenbetreiberin Fraport betätige sich als Sponsor. Dennoch stelle das Fest, das 2023 seine 26. Auflage erlebte, jedes Jahr einen Balanceakt dar, wie die Südafrikanerin Elsner sagt, bei dem es gelte, den Absturz zu verhindern.

Den Menschen ein anderes Bild von Afrika zu vermitteln als jenes von Armut und Hunger geprägte, das viele im Kopf haben, sei ein Ziel, erklärt die Vereinschefin. „Viele aus der afrikanischen Community treffen sich hier.“ Wenn es nach Elsner geht, auch wieder nächstes Jahr.