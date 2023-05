Frankfurt: Kritische Theorie für alle

Von: George Grodensky

Teilen

Gruppenpfoto von der Marxistischen Arbeitswoche 1923. Sitzend (v.l.n.r.): Karl August Wittfogel, Rose Wittfogel, unbekannt, Christiane Sorge, Karl Korsch, Hedda Korsch, Käthe Weil, Margarete Lissauer, Béla Fogarasi. Stehend (v.l.n.r.): Hede Massing, Friedrich Pollock, Eduard Ludwig Alexander, Konstantin_Zetkin, Georg Lukács, Julian Gumperz, Richard Sorge, Karl Alexander (Kind), Felix Weil, unbekannt. marxists.org © www.marxists.org

Bei der Zweiten Marxistischen Arbeitswoche öffnet sich das Institut für Sozialforschung im Studierendenhaus in Frankfurt-Bockenheim für den Diskurs mit Stadtgesellschaft und Studierenden aus ganz Deutschland.

Unhaltbare Zustände. So überschreibt das Frankfurter Institut für Sozialforschung (IfS) seine „Zweite Marxistische Arbeitswoche“. Die ist fürs kommende Pfingstwochenende angesetzt, vom 26. bis 29. Mai, im Studierendenhaus auf dem benachbarten Campus Bockenheim und im Institut an der Senckenberganlage. Was so nüchtern klingt, Arbeitswoche, ist auf mehreren Ebenen zu hinterfragen. Einfach, weil es das ist, was kritische Sozialforschung ausmacht: Zustände beschreiben und hinterfragen.

Wie unhaltbar sind sie, die Zustände? Da lässt das IfS wenig Raum für Sonnenschein. Schon in der Einladung schreibt es von einer „gegenwärtigen Kumulation gesellschaftlicher Krisenphänomene“, also, einem ganzen Haufen von Problemen.

Da wären die Klimakatastrophe, die ökonomische Krise, nicht zuletzt die soziale Krise. Etwas verwundert, so scheint’s, reibt man sich im Institut die Augen, weil die „Kritik dieser Verhältnisse in Theorie und Praxis systematisch hinter der Drastik der Krisenkonjunktur zurück“ bleibe. Tatsächlich erfolgreich scheinen stattdessen „regressive und autoritäre Problemlösungsstrategien“.

Was einen prompt zur nächsten Frage bringt: Kann denn Marxismus da weiterhelfen? Und wie? „Ob wir eine tiefgreifende ökonomische Analyse brauchen?“, fragt Mirko Broll zurück. „Ich würde sagen: ja“, antwortet der Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Institut. Indes, alleine entscheiden wolle er das auch nicht. Darum ja die Arbeitswoche.

Der Titel könne wohl irreführend sein, akzeptiert Broll dann freundlich. Das klinge so nach einem geschlossenen Theorieseminar. So wie es 1923 gewesen sei. Zur Erinnerung: Die Erste Marxistische Arbeitswoche des Instituts war an Pfingsten 1923. Sie war gewissermaßen das erste Theorieseminar des Instituts. „1923 war politisch wie gesellschaftlich ein Katastrophenjahr“, schreibt der Kieler Soziologe Sebastian Klauke über die Tagung und zählt auf: Hyperinflation samt breiter Verarmung der Bevölkerung, Ruhrkrise, der Putschversuch von Adolf Hitler. 1923 sei aber auch ein Jahr des Neubeginns und Aufbruchs in der Linken gewesen, zugleich hätten strukturelle Trennung zwischen marxistischer Theorie und der organisierten Arbeiterbewegung zugenommen.

Und dann fährt diese Gruppe von Marxistinnen und Marxisten in ein Hotel nach Thüringen und überlegt, wie das zu beheben wäre, im Gepäck noch eine hauseigene Krise. Im Oktober 1922 war überraschend der designierte Institutsleiter Kurt Albert Gerlach an seiner Diabetes-Erkrankung verstorben. Gründungsdirektor wird statt dessen der Austromarxist Carl Grünberg. So geht es in der ersten Arbeitswoche nicht nur um ein wissenschaftliches Ringen um die Bedeutung, Realisierung und Erfassung von sozialistischen, marxistischen und kommunistischen Ideen. Es geht auch um die eigene programmatische Ausrichtung des Instituts.

100 Jahre später feiert man in Frankfurt bereits das ganze Jahr, dass aus diesem Ringen tatsächlich viele gute Gedanken und Schriften hervorgegangen sind. Im Januar 2023 war die akademische Feier. Im September folgt eine internationale Fachkonferenz, im kommenden Jahr soll es ein Straßenfest geben. Und natürlich, jetzt zu Pfingsten: eine Zweite Marxistische Arbeitswoche. Wenn die Christen feiern, dass sie der Heilige Geist überkommt, kann man auch das Gespenst des Kommunismus aufleben lassen.

Unhaltbare Zustände - Das Programm Freitag, 26. Mai 19 Uhr, Podiumsdiskussion zu „Was bedeutet Marxismus heute?“ mit Florian Butollo, Altaira Caldarella, Ines Schwerdtner und Matthias Spekker. Ab 21 Uhr Kneipenabend mit dem Akademischen Arbeiterliederchor. Samstag, 27. Mai 11.30 Uhr: Besondere Probleme der marxistischen Theorie. Die marxistische Arbeitswoche 1923 im Kontext ihrer Zeit. Vortrag von Christian Voller. 17.15 Uhr: Die Diversität der Ausbeutung. Zur Kritik des herrschenden Antirassismus. Vortrag von Bafta Sarbo 19.30 Uhr: Von der endlichen zur unendlichen Analyse. Behandlungsarten in der Krise. Vortrag von Christine Kirchhoff. 21 Uhr: Alltäglicher Wahnsinn, Lesung mit Stefan Gärtner. Ab 22.30 Uhr: Party im Koz. Sonntag, 28. Mai 12.45 Uhr: Unbedingte Solidarität. Vortrag von Lea Susemichel und Jens Kastner. 13.30 bis 16.30: Sonderöffnung der feministischen Bibliothek. 14.45 Uhr: Ein Hauch von Resignation weht durch die Stadt? Ein bewegungsfolkloristischer Stadtspaziergang mit Rolf Engelke und Almut Poppinga. 16.30 Uhr: Subjekt und Befreiung. Buchvorstellung mit Lea Fink, Simon Helling und Askan Schmidt. 19.30 Uhr: Materialismus und Stoffwechsel. Grundzüge eines ökologischen Marxismus. Vortrag von Raul Zelik. 21 Uhr: Kritik der Bedürfnisse, Vortrag von Thomas Ebermann. Montag, 29. Mai 12.45 Uhr. Was ist materialistischer Feminismus? Podiumsdiskussion mit Lisa Yashodhara Haller und Barbara Umrath. 16.45 Uhr: Antisemitismus der Gegenwart, Podiumsdiskussion mit Christine Achinger und Oliver Decker. 19.30 Uhr: Emanzipatorisches Subjekt. Klasse und Kritische Theorie. Podiumsdiskussion mit Lena Reichardt und Julian Bierwirth. Ab 21 Uhr: Kneipenabend. sky Die Veranstaltungen finden statt im Studierendenhaus Bockenheim, Mertonstraße 26 (Festsaal und Seminarrräume), sowie im Institut für Sozialforschung, Senckenberganlage 26. Informationen im Internet: maw2023.ifs.uni-frankfurt.de

Dabei habe sich das Institut bewusst dagegen entschieden, auch die zweite Arbeitswoche am historischen Ort abzuhalten. „Das war ja eher eine kleine Runde“, findet Broll. Zur Neuauflage haben sich dagegen bereits 750 Gäste angemeldet. Und: Das Frankfurter Studierendenhaus habe eine lange Tradition mit sozialen und kritischen Bewegungen.

Ein Signal also, ein Rückbesinnen auf den vor 100 Jahren so erfolgreich gewählten Ansatz. Das IfS hat zwar nicht überraschend seinen Leiter verloren. Den Neuen, Stephan Lessenich, hat das Land Hessen bei seinem Antritt 2021 sogar mit einem größeren Budget als seine Vorgänger es hatten, ausgestattet.

Ein bisschen auf der Suche scheint das Institut dennoch zu sein. So schreibt es in der Einladung, Gesellschaftskritik sei akademisch institutionalisiert, aber gesellschaftlich marginalisiert. Und es könne „eine grundlegende Veränderung ihres Gegenstands oftmals selbst gar nicht mehr in Betracht“ ziehen. Diesen Fehler, das scheint klar, will das IfS nicht begehen.

Öffnen möchte man sich statt dessen, die „Studierendenschaft einladen“, sagt Broll, zu einer kritischen Analyse der Gesellschaft. Auch das Programm für die Tage hat man nicht von oben vorgegeben, sondern gemeinsam mit Studierenden und den Fachschaften entwickelt. So hat das Institut aufgerufen, Workshops rund ums Programm anzubieten. Aus 100 Einreichungen hat das Institut 44 ausgewählt.

„Wir wollen den Diskussionsraum öffnen für die Stadtgesellschaft und die Studierenden, auch aus anderen Städten“, sagt Broll. Dabei soll es eben nicht nur um Marx gehen, Adorno und Horkheimer. Es geht auch um die künftige Rolle des Instituts. Vielleicht nicht gleich ganz um die programmatische Ausrichtung, aber womöglich um den Weg dorthin.

Wie sehr kann sich die Wissenschaft etwa den sozialen Bewegungen nähern und gemeinsam schauen, was kritische Theorie leisten muss?, erklärt Broll. Soll sie dabei solidarisch sein oder Distanz wahren, sympathisieren ohne sich gemein zu machen? Wie weit können sich soziale Bewegungen auf eine kritische Analyse ihres Tuns einlassen? Welche Forderungen stelle etwa die Klimagerechtigkeitsbewegung? Und wo scheitere sie womöglich und wieso?

Was noch für eine Tagung in Frankfurt spricht? Nun, der Gründungsmythos. So konnte das Institut für Sozialforschung „an keiner anderen deutschen Universität entstehen als an der in Frankfurt“, schreibt der Historiker Ludwig von Friedeburg in einer Chronik über das IfS. Die Hochschule war zwar, wie alle anderen auch Landesuni, vom preußischen König Wilhelm II. genehmigt. Aber nicht finanziert. Das Geld haben die Frankfurterinnen und Frankfurter selbst gestiftet, was ein liberales Konzept ermöglichte. Und im Dunstkreis der Hochschule ein explizit marxistisches Institut. Ein Kuckucksei im Kuckucksei sozusagen.

Institutsleiter Stephan Lessenich auf der Dachterrasse, dahinter der kapitalistische Moloch. © Michael Schick