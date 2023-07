Frankfurt: Kritik an Mike Josefs Alleingang

Von: Christoph Manus, Florian Leclerc

Der neue Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef ist kurz vor der Sommerpause unter Druck. Peter Jülich © Peter Jülich

Mike Josef will Wolfgang Siefert zum Gesundheitsdezernenten machen, nicht Elke Voitl. Die Personalentscheidung des Frankfurter Oberbürgermeisters stößt auf Unverständnis.

Die Entscheidung des Frankfurter Oberbürgermeisters Mike Josef (SPD), nicht Sozialdezernentin Elke Voitl, sondern Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert (beide Grüne) mit dem Gesundheitsressort zu betrauen, ist in der Römer-Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt auf Unverständnis und scharfe Kritik gestoßen. Im Bündnis war eigentlich vereinbart gewesen, dass Voitl, die sich in ihrer Zeit als Büroleiterin auch mit Gesundheitspolitik befasste, das Dezernat von Stefan Majer (Grüne) übernimmt, sobald dieser in Ruhestand geht.

Die Stadträtin zeigte sich daher am Donnerstag auch „sehr überrascht“. Die Verfügung Josefs erfolge entgegen aller Absprache, sagte sie der Frankfurter Rundschau. Sie habe in den vergangenen Wochen mit Majer einen geschmeidigen Übergang im Gesundheitsbereich vorbereitet. „Es ist alles organisiert.“ Schon deshalb gehe sie davon aus, „dass die Verfügung korrigiert wird“.

Ähnlich äußerte sich Siefert. „Die Vereinbarungen sind andere, und ich halte diese auch für sehr sinnvoll“, sagte der neue Mobilitätsdezernent, der viel Expertise als Verkehrspolitiker mitbringt, aber nicht als Fachmann für Gesundheitsthemen gilt.

Laut Verfügung wäre er nun aber auf einmal für das Gesundheitsamt, das Drogenreferat, den DRK-Blutspendedienst und das Klinikum Höchst zuständig. Er zeigte sich allerdings zuversichtlich, dass er, wie vereinbart, weiterhin nur für das Mobilitätsressorts zuständig sein werde.

Grüne in Frankfurt fordern von OB Mike Josef eine Korrektur der Personalentscheidung

Auf eine Korrektur der Verfügung, die am heutigen Freitag in der Magistratssitzung besprochen werden soll, pocht auch Julia Frank, die Kreisvorsitzende der Frankfurter Grünen. „Wir wünschen uns die Zuteilung, wie sie ursprünglich geplant war“, sagte sie FR. „Ich bin mir sicher, dass das auch noch passiert.“

Josef habe als Oberbürgermeister das Recht, die Ressorts im Magistrat zu verteilen. Von dessen nun getroffener Verfügung fühle sie sich aber vor den Kopf gestoßen. Die Frankfurter Landtagsabgeordnete Miriam Dahlke (Grüne) zeigte sich auf Twitter verwundert. „Wer gehofft hatte, dass nach der Oberbürgermeisterwahl ein besserer Stil einzieht, wird spätestens jetzt enttäuscht.“

Sogar Josefs eigene Fraktion zeigte sich irritiert. Die SPD im Römer habe von der Entscheidung aus der Zeitung erfahren, sei in keiner Weise in den Entscheidungsprozess eingebunden gewesen, sagte Fraktionschefin Ursula Busch der FR. Die Kritik der Grünen könne sie nachvollziehen. Ihr falle kein Grund für diese Personalentscheidung ein. Von einem Oberbürgermeister erwarte sie, dass er wichtige Personalien mit den Beteiligten kläre.

Frankfurter Oberbürgermeister Josef lässt viele Fragen zur Entscheidung unbeantwortet

Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege Frankfurt, der sechs Sozialverbände angehören, bat Josef in einem offenen Brief, die Ressorts Soziales und Gesundheit wie zunächst geplant zusammenzuführen. Denn das könne Prävention und Versorgung nachhaltig stärken.

Ob Josef trotz der Kritik an der Festlegung der Dezernate festhält, blieb am Donnerstag letztlich offen. Auf Anfrage verwies er lediglich auf laufende Gespräche. Auch zur Frage, wieso genau es zu dieser Verfügung kam, äußerte sich der Oberbürgermeister nur in Andeutungen. „Bei der Verfügung geht es nicht nur um die Frage des Gesundheitsdezernates, sondern auch um die Zukunft des Klinikums Höchst und darum, wo es im Magistrat am besten angesiedelt ist“, ließ Josef auf Anfrage mitteilen. „Vor dem Hintergrund der Finanzsituation und der Maßgaben zur neuen Krankenhausreform sind dazu noch Gespräche notwendig.“

Frankfurt: Streit über Aufsichtsratsposten könnte Grund für Josefs Entscheidung sein

Ein Hintergrund der Entscheidung des Oberbürgermeisters könnte sein, dass dieser gerne den Aufsichtsratsvorsitz in mehreren Gesellschaften übernehmen würde. Dazu zählen offenbar die Mainova, die Messe Frankfurt und der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV). Den Aufsichtsratsvorsitz der Messe (bis 2025) und der Mainova (bis Ende August 2023) hat momentan Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) inne.

Beim RMV leitet Ulrich Krebs (CDU), Landrat des Hochtaunuskreises, den Aufsichtsrat bis Herbst 2024 oder einer Neuwahl, die jederzeit erfolgen kann. Der Vorsitz geht traditionell an die Stadt Frankfurt. Auch der frühere Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und die frühere Oberbürgermeisterin Petra Roth (CDU) waren Vorsitzende im Aufsichtsrat dieser Gesellschaften.

Gegen Josefs Ansinnen gibt es offenbar Widerstand in der Römer-Koalition. Manche mutmaßen, dieser wolle mit der verfügten Dezernatszuteilung seine Macht demonstrieren. Josef widersprach dem auf Anfrage. „Es geht nicht um Stärke“, es gehe ihm um Inhalte, wie zum Beispiel den Energiehilfefonds, Haushaltsmittel für Bildung, eine schnellere Schulsanierung, den Frankfurt-Zuschlag, das Bahnhofsviertel und einen Sozialausgleich in der Stadt.

