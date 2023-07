Frankfurt: Kreative Allrounderin beim OLG

Anetta Müller im Foyer des Oberlandesgerichts. Ihr Büro liegt ein paar Stockwerke höher. Renate Hoyer © Renate Hoyer

Anetta Müller kümmert sich im Oberlandesgericht um alle internen Angelegenheiten

Ein viel breiteres Aufgabenspektrum als Anetta Müller kann man kaum haben. Die Justizfachwirtin organisiert Kunstausstellungen im Oberlandesgericht, hält bei Staatsschutzverfahren den Kontakt zur Polizei, ist Ansprechpartner für Tagungsräume, Parkplätze, Schlüssel und ist daher eher so ein bisschen als „Allrounder“ in der Verwaltung des Oberlandesgerichts (OLG) tätig. „Gerade morgens kommt man sich ein bisschen vor wie in der Telefonzentrale“, findet die 29-Jährige. Auch viele Mails bekommt sie, vor allem intern. Kein Wunder, das OLG hat inklusive der Außensenate 450 Beschäftigte und alleine an der Zeil Räumlichkeiten mit einer Fläche von mehr als 21 000 Quadratmetern.

Um bei diesem Job runterzukommen, malt die gebürtige Hanauerin in ihrer Freizeit gerne. Denn, so sagt sie: „Ich bin ein eher kreativer Mensch.“ Im Kunstunterricht hatte sie immer eine 1. Sie hat schon Kalligrafie- und Keramikkurse besucht und sieben Jahre lang im Orchester Querflöte gespielt. Bei so viel künstlerischer Begabung schien ihr Weg in die Justizverwaltung nicht unbedingt vorbestimmt, doch Müller liefert eine verblüffende Erklärung: „Ich wollte immer in Frankfurt arbeiten und ich wollte auch zum OLG.“

Den ersten Kontakt zur Justiz hatte die Hanauerin mit etwa 13 Jahren. Damals machte sie ein Schülerpraktikum beim Amtsgericht Hanau. „Da hat es mir schon ziemlich gut gefallen“, erinnert sie sich. Und hat dort gelernt, dass das Oberlandesgericht die übergeordnete Instanz für alle hessischen Amtsgerichte ist. Vielleicht wollte Anetta Müller auch so ein bisschen ihrer großen Schwester nacheifern, die als Diplom-Finanzwirtin ebenfalls verbeamtet worden ist. Jedenfalls begann sie 2012 ihre Ausbildung am Amtsgericht in Darmstadt und arbeitete danach zunächst am Amtsgericht in Offenbach in der Insolvenzabteilung.

Danach wechselte Müller zur Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt auf die Geschäftsstelle der Eingreifreserve. Eines ihrer Ziele, in Frankfurt zu arbeiten, hatte sie damit erreicht: „Ich liebe die Stadt, sie ist so vielseitig und schnelllebig. Ich bin auch total gerne unter Menschen.“ Jetzt musste nur noch der Wechsel zum OLG gelingen. Nach drei Jahren bei der Generalstaatsanwaltschaft stellte Müller einen Versetzungsantrag und bekam vier verschiedene Stellen angeboten. Sie entschied sich für die Sachbearbeitung in der Geschäftsleitung. „Ich wollte in die Verwaltung.“

Anfangs war sie sich aber gar nicht so sicher, ob sie die richtige Wahl getroffen hatte. „Die ersten drei Wochen wäre ich am liebsten wieder rückwärts rausgestolpert“, erinnert sich Müller und ergänzt kurz darauf: „Die ersten drei Monate waren richtig hart, kein Tag ist wie der andere, das muss man mögen.“ Mittlerweile ist sich Müller aber sicher, dass sie die richtige Wahl getroffen hat. „Ich habe viel eigenständige Arbeit, das gefällt mir gut.“ Das liegt auch daran, dass sie nach eigener Aussage immer tatkräftige Unterstützung erfährt. „Es ist ein großes Miteinander“, lobt Müller ihre Kolleginnen und Kollegen. Müller arbeitet zwar in Frankfurt, dort wohnen wollte sie indes nicht. Nachdem es sie mit ihrer Familie zunächst von Hanau nach Büdingen verschlug, zog sie mit 21 zurück in ihre Heimatstadt und lebt dort noch heute. Es sei denn, die 29-Jährige ist unterwegs und das ist sie häufig. „Ich reise unheimlich gern.“ In den vergangenen sechs Jahren hat Müller nicht weniger als 35 Länder besucht, allein 2019 war sie in neun verschiedenen Ländern. Vor allem Südostasien hat es ihr angetan. Wer nun erwartet, in ihrem Büro an der Zeil viele Urlaubsschnappschüsse zu entdecken, irrt. „Bei der Arbeit habe ich es gerne übersichtlich.“ Als aber das Kollegium über ihre kahlen Wände frotzelte, gab sie ein Bild in Auftrag. Die Kinder ihrer besten Freundinnen durften sich mit ganz vielen Acrylfarben auf einer Leinwand austoben. Anetta Müller ist halt doch ein eher kreativer Mensch.