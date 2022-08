Erneut homophober Übergriff in der Frankfurter Innenstadt

Der Begriff "Phobie" ist im Zusammenhang mit solchen Haltungen nicht glücklich, auch bei anderen Begriffsbedeutungen ("Islamophobie", "Transphobie" usw.). Eine "Phobie" ist eigentlich eine krankhaft übertriebene Angst, z. B. reagieren Menschen mit Platzangst ("Klaustrophobie") mit Angst in engen Räumen mit vielen Menschen, wenn es für andere gerade erst gemütlich wird. Ähnlich bei anderen Phobien, die man zu Recht als psychische Krankheit betrachtet.

Bei der Haltung des Angreifers in der beschriebenen Situation handelt es sich aber nicht um Ängste, sondern um eine feindlich-aggressive Haltung. Er fühlte sich von der zur Schau gestellten sexuellen Andersartigkeit des Angegriffenen provoziert, weil er die sexuelle Orientierung und deren offenen Ausdruck ablehnt. "Homofeindlichkeit" wäre deshalb ein besserer Begriff. "Phobien" sind Krankheiten und der Träger dieser Krankheit ist eher ein Opfer, dem geholfen werden muss, als ein Mensch, der für seine Tat verantwortlich zu machen ist.

Aber so ist das, wenn erklärende Begriffe allmählich zu Kampfbegriffen werden, mit denen man Feinde brandmarken will.

Bleibt die Frage, ob es zum Angreifer nähere Informationen gibt. War er betrunken, handelte es sich um einen Moslem und/oder Immigranten, handelte es sich um einen fundamentalistischen Christen?