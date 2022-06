Frankfurt: Konferenz über Rechenzentren

Von: Christoph Manus

In Frankfurt gibt es immer mehr Rechenzentren. Das hat den Kampf um Flächen in der Stadt noch verschärft. © Michael Schick

Immer mehr Rechenzentren wollen sich in Frankfurt und Umgebung ansiedeln. Eine Konferenz befasst sich mit den ökologischen Folgen dieses Wachstums und möglichen Lösungen.

Mit dem enormen Wachstum von Rechenzentren in Frankfurt und Region und den Auswirkungen des Booms auf Klima und Umwelt beschäftigt sich eine Konferenz, zu der der Arbeitskreis Nachhaltige Rechenzentren, der BUND, die Grünen sowie Bürgerinitiativen für den morgigen Samstag in die Evangelische Akademie am Römerberg einladen. Das Hauptprogramm beginnt um 11.30 Uhr und endet nach einer Abschlussdiskussion gegen 19 Uhr.

„Wir werden den Stand der Planungen von Rechenzentren im Rhein-Main-Gebiet transparent machen und uns gemeinsam eine Übersicht über die energetischen, ökologischen und sozialen Belastungen durch den rasanten Ausbau von Rechenzentren verschaffen“, heißt es in der Einladung. Es sollen Lösungsansätze zur Nutzung von Abwärme und Forderungen nach einer nachhaltigen Einbindung der Data Center in Städten und Gemeinden diskutiert werden. Ziel ist es, zentrale Forderungen an die Politik zu formulieren.

Der Umgang mit dem riesigen Flächen- und Strombedarf der Rechenzentren ist sehr umstritten. In Frankfurt versucht die Stadt künftige Ansiedlungen zu regulieren. Ein Branchenverband und die Industrie- und Handelskammer kritisieren das scharf. Hingegen sieht außer Umweltverbänden auch etwa der DGB das Wachstum der Rechenzentren sehr kritisch. cm

Mehr zu Programm und Anmeldung unter https://eveeno.com/193096226