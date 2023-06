Frankfurt: Konferenz sucht Wege zu bezahlbarem Wohnraum

Von: Christoph Manus

Was in Frankfurt an neuem Wohnungen entsteht, ist zum größten Teil sehr teuer. Mit einem anderen Wohnungsbau befasst sich nun eine Tagung. © Rolf Oeser

Die Mieten steigen, viele Menschen haben Angst vor Verdrängung. Mit möglichen Lösungen befasst sich eine Konferenz in Frankfurt, zu der Linke und Rosa-Luxemburg-Stiftung einladen.

Mit möglichen Wegen aus der Wohnungskrise befasst sich eine Konferenz, zu der die Linke im Landtag gemeinsam mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung für Freitag und Samstag, 16./17. Juni, in das Frankfurter Studierendenhaus, Mertonstraße 26, einladen. Breite Bevölkerungsschichten lebten in ständiger Sorge vor steigenden Mieten und Verdrängung, gleichzeitig verdienten sich Immobilienkonzerne, Investor:innen und Eigentümer:innen „goldene Nasen“. Günstiger, sozial gebundener Wohnraum entstehe kaum, bezahlbarer bestehender Wohnraum sei bedroht. Dabei gebe es Konzepte, Strategien und Erfahrungen, wie sich „Mietenwahnsinn“ und Wohnungsnot wirksam bekämpfen lassen, heißt es in der Einladung.

Die Tagung beginnt am Freitag, 16. Juni, um 14 Uhr. Zum Einstieg spricht Stadtsoziologe Andrej Holm von der Berliner Humboldt-Universität über „Wohnen als soziale Infrastruktur: leistbar, klimagerecht und öffentlich“. Anschließend beginnen Workshops zu den Schwerpunktthemen Miete, Neubau, Vergesellschaftung, Klima und Wohnen für alle.

Bei einer Podiumsdiskussion ab 19.30 Uhr sprechen die Linken-Vorsitzende Janine Wissler, Vanessa Valino, die in Barcelona die städtische Wohnungsbauabteilung leitet, Iva Marcetic, eine Planerin, die unter anderem für die Stadt Zagreb tätig ist, und jemand von der Gruppe „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“. Das Samstagsprogramm beginnt um 9.30 Uhr mit einem Talk zur Lage in Hessen. cm

Anmeldung und mehr zum Programm auf www.roxalux.de