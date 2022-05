Frankfurt: Koalition will Handwerk stärken

Von: Christoph Manus

Teilen

Der Frankfurter Magistrat soll einen Masterplan Handwerk erarbeiten. Das will das Römer-Bündnis. Ihr Ziel ist, die Rahmenbedingungen für die Betriebe in der Stadt zu verbessern.

Die Frankfurter Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt will die Rahmenbedingungen für das Handwerk in der Stadt verbessern. Dazu will das Römer-Bündnis den Magistrat mit einem Antrag auffordern lassen, nach dem im Jahr 2015 beschlossenen Masterplan Industrie nun auch einen Masterplan Handwerk zu erstellen. Dabei soll die Stadtregierung nach Vorstellungen der Koalition von einem Beirat unterstützt werden, dem unter anderem die Wirtschaftskammern, die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände angehören sollen.

Frankfurt sei nicht nur Banken-, Handels- und Industriestadt, sondern auch ein „zentraler und bedeutender Handwerkerstandort“, begründet die Koalition ihren Antrag an das Stadtparlament. Im Stadtgebiet gebe es rund 7300 insbesondere kleine und mittelständische Betriebe.

Das Handwerk hat in Frankfurt allerdings trotz guter Auftragslage große Probleme. Das hat in erster Linie mit den knappen und teuren Flächen im Stadtgebiet zu tun. Viele Gewerbeareale sind in den vergangenen Jahren in Wohngebiete umgewandelt worden. Betriebe, die mehr Platz brauchen, haben in Frankfurt schlechte Karten. So ist es auch zu erklären, dass nach einer im Jahr 2020 vorgestellten Untersuchung die Zahl der Handwerksbetriebe in Frankfurt von 2012 bis 2018 um zwölf Prozent sank.

Als eine Lösung, um das Handwerk zu stützen, gilt der Bau von Handwerkerhöfen. Geplant ist etwa, dass die städtische Hafen- und Markt-Gesellschaft ein solches mehrgeschossiges Gebäude mit Platz für mehrere Betriebe errichtet und betreibt.