Frankfurt: Kleist erzählt als Fiebertraum in einem Lazarett

Von: Anja Laud

Ensemblemitglieder bei der Hauptprobe des „Prinz von Homburg“ in der Naxoshalle. © Monika Müller

Der Regisseur Michael Weber greift mit seiner Inszenierung des „Prinzen von Homburg“ im Willy Praml Theater in Frankfurt das Trauma seines Großvaters auf.

Sechs schwarze Betten stehen in der Naxoshalle auf der Bühne. Fünf sind mit Menschen belegt, deren grausame Kriegsverstümmelungen noch von Decken verhüllt werden. Regisseur Michael Weber inszeniert Kleists „Prinz von Homburg“ im Theater Willy Praml. Die Handlung des Dramas hat er vom preußischen Schlachtfeld in ein Lazarett verlegt. Inspiriert hat ihn dazu das Schicksal seines Großvaters. Premiere ist am heutigen Freitag.

Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine werden in Deutschland längst vergessen geglaubte Traumata aus dem Zweiten Weltkrieg geweckt. „Jeder Mensch hier hat eine Kriegsgeschichte“, sagt Michael Weber. Auch in seiner Familie gibt es eine. Sein Großvater war 21 Jahre alt, als er als Soldat in Russland von Granatensplittern getroffen wurde, die in sein Gehirn und eines seiner Augen drangen. Mit diesen Verletzungen und dem Trauma, das er erlitt, als er neben seinen gefallenen Kameraden im Schützengraben lag, musste er bis an sein Lebensende leben. Über seine Erlebnisse sprach er wenig und zuletzt gar nicht mehr. „Nur sein Fluchen auf Spaziergängen, wenn Krähen krächzend über die Felder flogen, zeugten von dem Horror, den er erlebt hat“, erzählt Weber. Die Krähen hatten Fleisch aus den Körpern der Gefallenen gehackt.

Die Erinnerung an seinen Großvater nahm der Regisseur, der 1991 zusammen mit dem heute bald 82 Jahre alten Willy Praml das Willy-Praml-Theater als freies Theater gründete, zum Anlass, Heinrich von Kleists 1821 posthum uraufgeführtes Drama „Prinz von Homburg“ als den Fiebertraum von Männern und Frauen zu inszenieren, die dem Tod im Bombenhagel nur knapp entkommen und deren Körper und Geist vom Krieg gezeichnet sind.

Die Titelfigur, der Prinz von Homburg, und der Kurfürst Friedrich Wilhelm, dem Disziplin über alles geht, werden von zwei Frauen gespielt: der Prinz von Anna Staab, der Kurfürst von Birgit Heuser. Der Kurfürst ist blind, der Prinz hat eine Hand verloren. Der Kranz, den sich der Prinz schlafwandelnd im ersten Akt flicht, ist nicht aus Lorbeer, sondern aus einem Infusionsschlauch, der Handschuh, den ihm Prinzessin Natalie von Oranien als Liebespfand gibt, ist ein Latexhandschuh. Natalie, gespielt von Hannah Bröder, ist in der Inszenierung von Michael Weber eine Krankenschwester, die sich um die Kriegsversehrten kümmert.

Aufführungen „Kleist. Prinz von Homburg , Schlacht bei Fehrbellin“ hat am heutigen Freitag um 20 Uhr im Theater Willy Praml in der Naxoshalle, Waldschmidtstraße 19, in Frankfurt Premiere. Weitere Aufführungen sind im August am 26., 27. und 31. , im September am 1., 2., 3., 7., 8., 9. und 10., im Oktober am 2. und 5., jeweils 20 Uhr, angesetzt. Karten zum Preis von 20 Euro, ermäßigt 14 Euro, sind unter der Rufnummer 069/430 547 34 und online über die Webseite des Theaters erhältlich. theaterwillypraml.de Eine Theaternachlese mit Podiumsdiskussion und Publikumsgespräch ist für Montag, 18. September, 19.30 Uhr, im Haus am Dom, Domplatz 3, geplant. Der Eintritt dazu ist frei. „Zurückgehen oder hierbleiben . Heimat?“, ein Stück, das in Zusammenarbeit mit syrischen Geflüchteten entstanden ist, hat am Freitag, 22. September, 20 Uhr, Premiere. lad

Für die Schlacht bei Fehrbellin 1675, in der der Prinz von Homburg den zuvor erhaltenen Befehl seines Kurfürsten missachtet und sich deshalb der Befehlsverweigerung schuldig macht, wird die Bühne mit dem Lazarett in einen weiteren Teil der ehemaligen Industriehalle erweitert. Die Kriegsversehrten treten im Rauch der Kanonen gegen den Feind an.

Kleists Stück sei sehr vielschichtig, die Sprache schwer, sagt Michael Weber. Das mache dessen Reiz aus. Es gehe um die Verantwortung des Einzelnen und die Pflicht vor einem übergeordneten Gesetz, um das Sterben und die Frage, ob das Individuum seine Vollendung auf der Erde oder erst im Tod finde. Michael Webers Inszenierung gibt darauf am Ende eine überraschende Antwort, die er vorab natürlich nicht verraten will.

Mit den Folgen des Kriegs befasst sich in der neuen Spielzeit im Theater Willy Praml noch ein weiteres Stück. Für „Zurückgehen oder hierbleiben. Heimat?“ befragten Willy Praml, Florian Schongar und Tobias Winter syrische Geflüchtete nach ihren Erlebnissen im Bürgerkrieg, auf der Flucht und in ihrer neuen Heimat. Sie entwickelten daraus eine Bühnenfassung, in der die Flüchtlinge auf der Bühne selbst ihre Geschichten erzählen. Premiere ist am 22. September.

