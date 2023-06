Frankfurt: Kinderstube für Großkatzen

Kamera-Blick in die Wurfbox: Sumatra-Tigerin Cinta mit ihren Kleinen im Frankfurter Zoo. © Zoo Frankfurt

Der Frankfurter Zoo freut sich über zweifachen Tiger-Nachwuchs.

Bei den weiblichen Großkatzen ist es nicht anders als bei uns Menschen: Den Gebärjob muss Mama alleine erledigen. Und den hat Tigerdame Cinta mit Bravour gemeistert, als sie am 20. Juni zwei gesunde und muntere Tigerbabys im Frankfurter Zoo zur Welt brachte. Ein Foto zeigt die frischgebackene Mutter mit ihren Kleinen beim Trinken. Man kommt nicht umhin als festzustellen, dass die ganz schön süß sind, vor allem wenn sie noch so klein (und ungefährlich) sind.

„Es freut mich sehr, dass es im Zoo nach zehn Jahren wieder Jungtiere bei den Sumatra-Tigern gibt“, freut sich auch Ina Hartwig, Dezernentin für Kultur und Wissenschaft (SPD).

Da sich die werdende Tigermama im Vorfeld der Geburt zurückgezogen hatte, ließ sich das ganze Geschehen lediglich über eine Kamera beobachten. Hierbei konnte man auch sehen, dass den beiden gesunden Jungtieren leider ein totgeborenes Geschwisterchen vorausging.

„Wir hatten zwar darauf gehofft, aber es war alles andere als sicher, dass Cinta überhaupt trächtig werden würde. Auch, dass sie sich von Anfang an gut um ihre Jungen gekümmert hat, ist bei erstgebärenden Großkatzen alles andere als selbstverständlich“, erklärt Kurator Johannes Köhler.

Die Geschlechter der kleinen Tiger stehen noch nicht fest. Aktuell brauchen die Mutter und ihre Jungen noch Ruhe. Erst wenn die beiden in ein paar Wochen geimpft werden, kann festgestellt werden, ob sie Kater oder Katze sind. Die kleine Tigerfamilie kann dann voraussichtlich auch besichtigt werden. „Jetzt ist vor allem wichtig, dass Mutter und Nachwuchs eine feste Bindung zueinander aufbauen“, sagt Zoodirektorin Christina Geiger.

Auch der Vater der beiden Jungtiere, Tiger Emas, ließ sich durch das Ankommen seiner Nachkommen in der Welt nicht aus der Ruhe bringen. Er sei wie immer ruhig und freundlich, so Geiger. „Jetzt gilt es, die Daumen zu drücken, dass sich alles weiterhin gut entwickelt“, so Hartwig.

Die Geburt der beiden Tigerbabys ist auch deshalb wichtig, weil der Frankfurter Zoo aktiv versucht, die genetische Vielfalt der Sumatra-Tiger in Menschenobhut zu erhalten. „Die Abstammungslinie von Cinta ist unterrepräsentiert und ihre Jungtiere sind daher genetisch äußerst wertvoll für die Zoopopulation“, erklärt Köhler.

Die auf Sumatra lebende Tigerunterart ist sehr selten. Schätzungen der Weltnaturschutz-Union IUCN gehen von maximal 400 Tieren aus, die aktuell noch in ihrer Heimat leben.