Frankfurt: Kinderrechte bei der Polizei im Fokus

Von: Oliver Teutsch

Aktionen zum Thema Kinderrechte gibt es häufiger im öffentlichen Raum wie hier 2020 in Frankfurt. © Oeser

Gehör bei Erwachsenen zu finden, ist Teil der Prävention. Netzwerk gegen Gewalt koordiniert die Arbeit verschiedener Träger und Ministerien.

Kindern adäquat zu helfen, ist für Erwachsene keine einfache Aufgabe. Kinderrechte zu stärken, sei, so betont es Björn Driebold von der Präventionsabteilung im Frankfurter Polizeipräsidium, nicht die originäre Aufgabe der Polizei. Dennoch ist die Polizei schnell mit im Boot, wenn die Rechte von Kindern verletzt werden und in Form von sexualisierter oder physischer Gewalt ausarten. Daher beteiligt sich die Polizei in diesem Jahr zum zweiten Mal an der Kinderrechtskampagne der Stadt Frankfurt, um die Rechte von Kindern bekannter zu machen.

Dass die Polizeiarbeit in diesem Bereich nicht mit einfachen Repressionsmaßnahmen getan ist, verdeutlicht ein einfaches Beispiel: bei Übergriffen auf Kinder hat die Polizei die Befugnis, Verweise gegen Elternteile auszusprechen. Ein Kind hat aber das Recht auf Mama und Papa. „Man muss interdisziplinär arbeiten“, betont Driebold und ergänzt: „Der Informationslauf ist komplex.“

Aus diesem Grund wurde das Netzwerk gegen Gewalt ins Leben gerufen, in dem mehrere hessische Ministerien zusammenarbeiten. Auch die Frankfurter Polizei ist im Netzwerk gegen Gewalt dabei. Die Arbeit dort koordiniert Jennifer Maske. Ihr Arbeit besteht vor allem aus dem Netzwerken: „Es gibt überall tolle Präventionskonzepte, aber sie wissen gar nichts voneinander.“

Gewalt gegen Kinder gibt es in vielen Formen. Im öffentlichen Raum, etwa im Schulhof oder auf der Straße; im Internet zum Beispiel in Form von Mobbing oder auch im häuslichen Umfeld, etwa in Form von sexualisierter Gewalt. Gerade in diesem Bereich haben es Kinder besonders schwer, sich Gehör zu verschaffen. Maske verweist auf eine Studie, wonach sich Kinder meist mehrfach an Vertrauenspersonen wenden müssen, um gehört zu werden. Die Gründe dafür sind vielfältig. Maske erinnert zunächst an sprachliche Probleme. Kinder können Geschlechtsteile nicht konkret benennen. „Wenn sie dann von ihrer ‚Schatzkiste‘ sprechen, wissen Erwachsene oft gar nicht, was gemeint ist“, führt Maske als Beispiel an.

Aufmerksam sein

Ein weiteres Problem ist, dass sexualisierte Gewalt sich häufig im Nahbereich abspielt, in dem beschuldigte Erwachsene ein gewisses Vertrauen genießen und Vorwürfe daher nicht recht ernst genommen werden.

Aus diesem und anderen Gründen steht 2023 die Partizipation im Mittelpunkt der Kinderrechtskampagne. Wenn Kinder Gehör finden, könne dies schon helfen, Gewalt zu verhindern, verdeutlicht Maske: „Wenn ein Kind merkt, mir hört niemand zu, gibt es Frust und Zorn. Daraus kann schnell Gewalt werden.“ Die Frage, was sich aus ihrer alltäglichen Erfahrung im Netzwerk gegen Gewalt bessern muss, damit Kinder mehr Gehör finden, beantwortet Maske konziliant: „Ich will gar nicht sagen, dass etwas schlecht ist, aber ich möchte nicht aufhören, zu sensibilisieren.“ Es gelte, im Umgang mit Kindern aufmerksam zu sein.

Dies gelte natürlich auch für die Nachbarschaft und Angehörige. Die Stadt Frankfurt hat hierfür ein Kinder- und Jugendschutztelefon. Unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 / 201 011 1 können sich Angehörige bei Fachleuten Ratschläge holen, aber auch Außenstehende auf möglicherweise überforderte Eltern hinweisen. Vor dem Hintergrund der eingangs erwähnten Studie betont Maske: „Lieber einmal mehr gemeldet als zu wenig.“ Hauptkommissar Driebold von der Prävention verweist darauf, dass in akuten Fällen natürlich auch immer die 110 gewählt werden könne. „Auch die Revierkräfte wissen, was bei Kindeswohlgefährdung zu tun ist“, so Driebold. Denn bei Gewalt gegen Kinder zu intervenieren, ist dann doch wieder eine originäre Aufgabe der Polizei.