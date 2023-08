Frankfurt: Kindern eine Zukunft geben

Die Kinder in der Schule bekommen neues Geschirr. © privat

Der Frankfurter Verein Yachai unterstützt seit 2014 eine Schule in Ecuador. Er sorgt dafür, dass die Kinder täglich eine warme Mahlzeit bekommen.

Sie blicken auf neun Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit zurück. Denn damals, im Jahr 2014, riefen Leo Laduch (33), Brigitte Vock (69), ihr Sohn Dominik Vock (33) und Ernesto Pizango (53), der gerade zu Besuch aus Ecuador ist, den Verein Yachai ins Leben. Der Verein macht es sich seitdem zur Aufgabe, den rund 250 Schüler:innen von Ernesto Pizangos Schule in der ecuadorianischen Kleinstadt Archidona jeden Tag ein warmes Mittagessen zu ermöglichen.

„Ich bin 2009 über ein Freiwilligenprogramm an Ernestos Schule gekommen“, erzählt Leo Laduch. Er absolvierte in Ecuador seinen Zivildienst als Englischlehrer an der Schule Milton Jurado, die Ernesto Pizango gegründet hat und seitdem leitet, und lebte in dieser Zeit bei dessen Familie.

Der Bund mit Pizango und seiner Familie blieb auch nach dem Zivildienst erhalten. Ernesto Pizango kam 2011 zu Besuch nach Deutschland. Hier begegneten er und Brigitte Vock sich das erste Mal. Sie und Leo Laduchs Mutter arbeiteten beide in der Weißfrauenschule in Frankfurt. Aufgrund ihrer Spanischkenntnisse bat Leo Laduch sie, Ernesto die Schule zu zeigen, der natürlich interessiert war, wie die Schulen in Deutschland aussehen und funktionieren.

2013 unternahmen Brigitte Vock und ihr Sohn Dominik, Leo Laduch und seine Mutter schließlich eine Reise nach Ecuador und besuchten dabei auch die Schule in Archidona. „Wir kamen da an und wussten sofort, wir müssen irgendetwas tun“, erzählt Brigitte Vock.

Mangelernährung ist in der Gegend ein großes Problem. Vielen Familien fehlen Zeit oder Geld, um ihren Kindern regelmäßig warme Mahlzeiten zuzubereiten. Manche Eltern müssen tagelang außerhalb der Stadt arbeiten und in der Zeit die Kinder sich selbst überlassen. Das staatlich finanzierte Programm, das zu Leo Laduchs Zivildienstzeiten die Schulen mit Essen belieferte, wurde eingestellt. Daher entstand die Grundidee für den Verein Yachai. „Yachai“ bedeutet „wissen“ oder „lernen“ auf Kichwa, der Sprache des indigenen Stamms, dem sowohl Ernesto Pizango als auch die meisten seiner Schüler angehören.

Ernesto Pizango wuchs in den Communities am Stadtrand von Archidona auf und begann nach dem Schulabschluss ein Lehramtstudium. Er ist der Erste seiner Familie, der eine Universität besuchte. Zehn Jahre später kehrte er in seine Heimat zurück mit der Vision, den Kindern hier eine bessere Perspektive und mehr Berufsmöglichkeiten zu geben. 2001 gründete er mit wenigen Mitteln, dafür aber mit viel Herzblut, die Schule Milton Jurado.

Großer Ansturm

Anfangs fand der Unterricht in Holzhütten statt, die knapp 85 Schüler wurden auf dem Boden sitzend unterrichtet. Mittlerweile hat die Schule elf Betongebäude mit möblierten Klassenzimmern. Es gibt einen Basketballplatz, ein Fußballfeld und einen Schulgarten. Die Schule unterrichtet von der Vorklasse bis zur 10. Klasse. Mittlerweile gibt es in Archidona mehrere Schulen, an denen die Kinder einen höheren Schulabschluss absolvieren können.

„Viele Kinder hatten früher Bauchschmerzen und konnten sich wegen des Hungers schlecht konzentrieren“, sagt der Schulleiter. Seit sie regelmäßig eine warme Mahlzeit bekommen, hat sich ihre Leistung deutlich verbessert. Auch der Ansturm auf die Schule ist gewachsen, da es ein solches Programm an anderen Schulen nicht gibt. Um sich noch einer Schule anzunehmen, fehlen dem Verein Yachai die Kapazitäten.

Jeden Sonntag kaufen Ernesto Pizango und seine Frau auf dem Markt die Lebensmittel für die kommende Woche ein. Eine Lehrerin stellt für jede Woche einen Essensplan zusammen.

Der Verein finanziert sich durch Spenden von großzügigen Dauerspendern, sowie wohltätigen Vereinen wie Ein Herz für Kinder oder der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Weitere Informationen über den Verein und Spendenmöglichkeiten finden sich unter www.yachai.de