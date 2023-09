Frankfurt: Kinder vor Gefahren des Verkehrs schützen

Von: Florian Leclerc

Achtsame Menschen fahren an Schulwegen langsam. Renate Hoyer © Renate Hoyer

Zum Schulstart werben Kinder mit dem Oberbürgermeister und der Polizei in Frankfurt für Rücksicht an Schulwegen.

Etwa 30 Kinder sind am Donnerstagmorgen im Gallus zu ihren Schulen gelaufen: zur Grundschule Europaviertel, der Günderrode- und der Hellerhofschule. Zum Schulstart nichts Ungewöhnliches. Nur dass diesmal Oberbürgermeister Mike Josef (SPD), Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne), die Kinderbeauftrage im Gallus, Stefanie Fries, und der Vizepräsident der Frankfurter Polizei, Christian Vögele, mit dabei waren.

Begleitet von den Erwachsenen verteilten die Kinder Karten an Autofahrende, grüne Karten und gelbe. Grün hieß, alles richtig gemacht, gelb: so bitte nicht. Die Menschen im Auto waren am Donnerstagmorgen aber sehr umsichtig. Se erhielten entsprechend 21 grüne und nur eine gelbe Karte. Ein falsch geparktes Auto wurde abgeschleppt.

Appell zur Rücksichtnahme

„Ich appelliere an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, gerade zum Schuljahresbeginn besonders vor Grundschulen und auf dem Weg dorthin Rücksicht zu nehmen“, sagte Mobilitätsdezernent Siefert. „Mir ist es wichtig und ein Herzensanliegen, dass die Kinder in unserer Stadt gut und sicher zur Schule kommen“, ergänzte Oberbürgermeister Josef. Die Aktion war Teil der Verkehrssicherheitswochen, bei der die Polizei verstärkt kontrolliert.

Die Barmenia-Versicherung hat unterdessen ein anderes Anliegen: Eltern sollen ihre Kinder nicht im Auto zur Schule bringen. Die Elterntaxis sorgten für Fahrzeuggedränge, was vor Schulen eine Gefahrenquelle sei.

